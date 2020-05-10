طاقة

لأول مرة.. «الكهرباء» تربط مرسى علم بالشبكة القومية

وقامت الكهرباء بتنفيذ عدد 2 محطة متنقلة بمرسى علم جهد 220/22/22 كيلو فولت وبسعة مقدارها (60) ميجا فولت أمبير للوحدة الواحدة
عمر سالم 6:14 م, الأحد, 10 مايو 20 6:14 م, الأحد, 10 مايو 20

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شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، من خلال الفيديو كونفرانس بدء تجارب تشغيل الخط الكهربى القصير/ مرسى علم جهد 220 كيلو فولت بطول 150 كيلومترا، وقامت الكهرباء بتنفيذ عدد 2 محطة متنقلة بمرسى علم جهد 220/22/22 كيلو فولت وبسعة مقدارها (60) ميجا فولت أمبير للوحدة الواحدة، وبهذا يتم اليوم لأول مرة ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية.

ولقد فازت شركة جيزة سيستمز، بالشراكة مع اكس دي- اجيماك، بالمشروع  لتنفيذ خمس محطات فرعية متنقلة جهد ٢٢٠ كيلو فولت من نوع عزل الغاز (GIS) من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء  في العام الماضي.

وقد نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ هذا الخط فى وقت قياسى (6 شهور) طبقاً للجدول الزمنى المعد لذلك وبالتعاون مع شركات متخصصة كبرى فى هذا المجال.

محطة كهرباء متنقلة

وقال وزير الكهرباء إنه لم يعوق تنفيذ هذا المشروع الظروف الصعبة الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، حيث كان يتم متابعة تنفيذ المشروع أسبوعيا بمعرفة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور شاكر أن أهمية ربط هذه المناطق بالشبكة الكهربية الموحدة ترجع إلى تحقيق سبل التنمية العمرانية والسياحية والاجتماعية بهذه المناطق الواعدة، علاوة على خفض التكلفة الحالية لتوصيل الطاقة الكهربائية لهذه المناطق التى يتم تغذيتها حالياً عن طريق وحدات توليد ديزل ووحدات غازية عالية التكلفة.

خطوط كهرباء

ويبلغ متوسط تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار لهذه الوحدات للأحمال الحالية بمنطقة القصير ومرسى علم ( بدون القرى السياحية والتي تعتمد على وحدات الديزل الخاصة بها) سنوياً حوالى 270 مليون جنيه.

وتأتى هذه الأعمال استمرارا لجهود قطاع الطاقة لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقا لأعلى مستويات الجودة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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