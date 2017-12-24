لأول مرة.. الكهرباء تبدأ تركيب 250 ألف عداد ذكي

عمر سالم:بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ أول مشروع ريادى فى المنطقة بأكملها لتركيب عدد (250 ألف) عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، ومن المستهدف إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن المرحلة التجريبية من المشروع تستمر لم

عمر سالم:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ أول مشروع ريادى فى المنطقة بأكملها لتركيب عدد (250 ألف) عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع (RFP1)، ومن المستهدف إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن المرحلة التجريبية من المشروع تستمر لمدة سنة وتنتهى بنهاية 2018 ويهدف المشروع إلى تحقيق العديد من الفوائد للمشتركين ومن أهمها تحديد الاستهلاك الفعلي بدون زيادة أو نقصان، والتغلب على الاسباب الجذرية للقراءات الشاذة وإنتظام عملية قراءة العدادات والإهتمام بدقتها ، بالإضافة إلى التحكم فى الاستهلاك وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء، التخلص التدريجى من زيارات القراء والمحصلين .

وفازت شركة جيزة للأنظمة بنظام إدارة العدادات RFP2 ويشمل هذا النظام إدارة عملية الشحن وأعمال الفواتير وإستخراج جميع التقارير المطلوبة سواء للعميل أو للشركة ، بالإضافة إلى عملية الفصل والتوصيل ، ورصد أماكن السرقات.

وبتنفيذ RFP1 و RFP2 تصبح المنظومة كاملة من حيث إدارة وتشغيل وصيانة عدد 250 ألف عداد كمرحلة أولى من المشروع.

ويأتى ذلك فى إطار جهود قطاع الكهرباء لتحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد ، والتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين لاختصار دورة العمل للحصول على الخدمة.هذا ويتميز العداد الذكى بأنه مزود بخاصية تمكن المشتركين من الحصول على معلومات عن إستهلاك الكهرباء ، وكذلك إمكانية الشحن عن بعد وتعامل مميكن دقيق لتلافى أخطاء العنصر البشرى ، يتميز العداد بكفاءة عالية تطيل من عمر الأجهزة الكهربائية وتحافظ عليها ، تسهيل وتيسير طرق السداد على المشتركين، ويتم المحاسبة بنفس اسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حالياً دون أي زيادة في أسعار الكهرباء.

كما يحقق المشروع أيضاً العديد من الفوائد لقطاع الكهرباء وذلك لمساهمة هذه العدادات فى ترشيد الطاقة ، رفع معدلات كفاءة الطاقة والمشاركة في إدارة الطلب على الطاقة ، تحليل وتحديد أسرع أداء الشبكة ، سهولة تنفيذ وإستخدام التعريفة المحددة بالوقت، تكامل الطاقة المتجددة مع الأنظمة القائمة ، فضلاً عن إمكانية رصد أماكن سرقات التيار والتحكم فيها.