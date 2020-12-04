لأول مرة.. الفيلم المصري «حظر تجول» عرض عالمي اليوم ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي»

يُعرض فى الثانية عشرة ونصف فيلم "خريف التفاح" على المسرح الصغير، والفيلم الهولندي "ذهب" فى السادسة والنصف مساءً على المسرح الصغير، والفيلم المكسيكي "نظام جديد" فى السادسة مساءً على المسرح الكبير

شهدت فعاليات اليوم الأول لمهرجان القاهرة السينمائي توافد أعداد كبيرة من الجمهور على شباك التذاكر؛ لحجز عدد من الأفلام، ورفع معظمها لافتة كامل العدد، منها؛ “غزة مونامور” الذي يمثل فلسطين في سباق الأوسكار، وكذلك العرض الثانى لفيلم الأب.

ونظرًا لشكاوى عدد كبير من الصحفيين والنقاد بعدم تخصيص شباك تذاكر لهم فى اليوم الأول من المهرجان لممارسة عملهم بشكل أسرع بين لقاءات ومشاهدة أفلام، والإقبال الكبير في اليوم الأول قرر المهرجان زيادة عدد منافذ حجز التذاكر وتخصيص شباك للصحفيين والنقاد، ونقل الجلسات الحوارية من المسرح المكشوف إلى مسرح WE لاستيعاب عدد أكبر من الجمهور نظرًا للإقبال الكبير على حجز تذاكر اليوم الأول من برنامج أفلام الدورة 42.

وفى اليوم الثانى من المهرجان نستعرض معكم جدول أفلام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

حيث يُعرض فى الثانية عشرة ونصف فيلم “خريف التفاح” على المسرح الصغير، والفيلم الهولندي “ذهب” فى السادسة والنصف مساءً على المسرح الصغير، والفيلم المكسيكي “نظام جديد” فى السادسة مساءً على المسرح الكبير، فيما يُعرض الفيلم المصرى “حظر تجول” في التاسعة مساء على المسرح الكبير المشارك فى المسابقة الدولية.