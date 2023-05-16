لأول مرة الصادرات السلعية لألمانيا تكسر حاجز المليار يورو

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ عام 2022 نحو 5,5 مليار يورو، مشيراً إلى أن الصادرات السلعية المصرية للسوق الألمانية تخطت ولأول مرة حاجز المليار يورو العام الماضي.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن الصادرات المصرية واصلت ارتفاعها خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري حيث بلغت 260 مليون يورو محققةً نسبة زيادة بلغت 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد عقد عددا من اللقاءات – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع رؤساء المكاتب التجارية في الخارج بدول ألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان حيث تم استعراض تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول خلال عام 2022، كما استعرض الوزير أحدث تقرير حول معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال العام الماضي والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن.

كان وزير التجارة قد أكد في تصريحات سابقة له إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا شهد ارتفاعًا ملموسًا خلال عام 2022 بنسبة 7.8%، لتصل إلى 5.5 مليار يورو مقارنة بحوالي 5.1 مليار يورو في 2021

وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري في تصريحات له مؤخرا أن هذا التطور الملموس في الصادرات المصرية إلى ألمانيا يأتي تتويجًا لجهود المكتب التجاري المصري في برلين في الدراسة المتعمقة للسوق الألمانية والمساهمة في تلبية إحتياجات هذه السوق الهامة مما يؤكد تمتع الصادرات المصرية بميزات تنافسية بالأسواق الدولية على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية .

أشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في تخفيض العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 4.9% ليصل إلى نحو 3.1 مليار يورو خلال 2022 مقارنة بنحو 3.259 مليار يورو خلال 2021.