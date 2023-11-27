لأول مرة.. السوق الفلسطينية تشارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للتأمين

حرص مجلس الاتحاد العام العربي للتأمين على عقد اجتماعي اللجنة التنفيذية ومجلس الاتحاد العام العربي للتأمين، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، وحضر عن السوق الفلسطينية لأول مرة حمزة شروف، ممثل السوق بمجلس الاتحاد ورئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

وقد عقد الاتحاد العام العربي للتأمين اجتماعي اللجنة التنفيذية ومجلس الاتحاد العام العربي للتأمين، يومي العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، لنقاش العديد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماعين.

وجاء انعقاد الاجتماعين على هامش فعاليات المؤتمر الـ28 لمؤتمر الاتحاد الأفروآسيوي، المنعقد خلال الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر 2023.