لأول مرة .. السعودية تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات المتجهة لتل أبيب

هآرتس: نتنياهو أثبت أنه يمكن الحصول على مكاسب من العرب دون تقديم تنازلات للفلسطينيين إعداد– عبد الغفور أحمد محسننقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في قطاع الطيران المدني الإسرائيلي، إن السعودية وافقت على تشغيل شركة طيران هندية رحلات مباشرة من دلهي إلى تل أبيب عبر استخدام مجالها

هآرتس: نتنياهو أثبت أنه يمكن الحصول على مكاسب من العرب دون تقديم تنازلات للفلسطينيين





إعداد– عبد الغفور أحمد محسن

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في قطاع الطيران المدني الإسرائيلي، إن السعودية وافقت على تشغيل شركة طيران هندية رحلات مباشرة من دلهي إلى تل أبيب عبر استخدام مجالها الجوي.

وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها السعوديون بالرحلات المتجهة إلى إسرائيل باستخدام مجالهم الجوي.

وتعني الموافقة أن مدة الرحلات الجوية من الهند إلى إسرائيل سوف تقصر بمقدار ساعتين ونصف، مقارنة بالطريق المستخدم حاليًّا. وسيتيح الطريق الجديد لشركة الطيران الهندية خفض تكاليف الوقود وبيع تذاكر أرخص للركاب.

والناقل الوحيد بين الجهتين حاليا هي شركة “إل عال” الإسرائيلية التي تستغرق رحلاتها إلى نحو 8 ساعات من مطار بن غوريون الدولي إلى مومباي عن طريق البحر الأحمر وجنوب اليمن، ثم التحول شرقا إلى الهند.

وقالت هآرتس إن الموافقة السعودية تعد أول دليل ملموس على دفء العلاقات بين اسرائيل والقيادة السعودية.

وتبعت: “رغم أننا شهدنا سنوات من التنسيق الهادئ بين تل أبيب والرياض حول القضايا الأمنية، لكن لم يكن هناك حتى الآن أي دليل ملموس”.

ومنذ 70 عامًا أغلقت السعودية مجالها الجوي ليس فقط للطائرات الإسرائيلية، بل حتى لطائرات الدول الأخرى المتجهة إلى إسرائيل. وفي العقود الأخيرة لم يتم السماح سوى لرحلتين بعبور الأجواء السعودية إلى تل أبيب، كلاهما لسلاح الجو الأمريكي الذي حمل في الأولى الرئيسين الأمريكيين جورج دبليو بوش ودونالد ترامب.

وقالت الصحيفة أن أبرز المستفيدين من خظوة كهذه، الهند التي أظهرت مدى تمدد نفوذها في المنطقة، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أثبت أنه يمكن الحصول على مكاسب من العرب دون تقديم تنازلات للفلسطينيين.