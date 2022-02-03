لأول مرة.. الداخلية تنظم معرض التكنولوجيا الأمنية اليوم

تنظم وزارة الداخلية -اليوم الخميس- معرض التكنولوجيا الأمنية داخل أرض المعارض في أكاديمية الشرطة، وذلك لأول مرة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.

ويشهد المعرض عروض قتالية من كلية الشرطة، كما تكشف الوزارة عن أحدث مركبات ومدرعات الشرطة.

وتحتفل وزارة الداخلية في 25 من يناير كل عام بذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم، ومن ذلك الوقت أصبح عيد الشرطة المصرية.