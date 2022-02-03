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لأول مرة.. الداخلية تنظم معرض التكنولوجيا الأمنية اليوم

داخل أكاديمية الشرطة.
أماني عوض 8:56 ص, الخميس, 3 فبراير 22 8:56 ص, الخميس, 3 فبراير 22

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تنظم وزارة الداخلية -اليوم الخميس- معرض التكنولوجيا الأمنية داخل أرض المعارض في أكاديمية الشرطة، وذلك لأول مرة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.

ويشهد المعرض عروض قتالية من كلية الشرطة، كما تكشف الوزارة عن أحدث مركبات ومدرعات الشرطة.

وتحتفل وزارة الداخلية في 25 من يناير كل عام بذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم، ومن ذلك الوقت أصبح عيد الشرطة المصرية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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