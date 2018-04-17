لأول مرة.. الخزانة العامة تحقق فائضا من هيئة البترول بـ 15.3 مليار جنيه

أحمد شوقي:تستهدف الخزانة العام للدولة عن العام المالي المقبل 2018/ 2019 تحقيق فائض في متحصلاتها من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 15.3 مليار جنيه؛ بعد العجز الذي تحقق خلال الأعوام المالية الماضية والذي يصل وفق مخططات العام المالي الجاري إلى 13.1 مليار جنيه.ووفق الموازنة العامة للدولة،

أحمد شوقي:

تستهدف الخزانة العام للدولة عن العام المالي المقبل 2018/ 2019 تحقيق فائض في متحصلاتها من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 15.3 مليار جنيه؛ بعد العجز الذي تحقق خلال الأعوام المالية الماضية والذي يصل وفق مخططات العام المالي الجاري إلى 13.1 مليار جنيه.

ووفق الموازنة العامة للدولة، فإن جملة ما يؤول للخزانة العامة للدولة من هيئة البترول عن العام المالي المقبل سيصل إلى 104.4 مليار جنيه في حين ستصل الإعانات التي ستقدمها الموازنة العامة لصالح الهيئة إلى 89.1 مليار جنيه؛ ليصل الفائض الذي ستحققه الحزانة العامة إلى 15.3 مليار جنيه.

وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة إلى أنه تم تقليص العجز في العلاقة بين الطرفين بواقع 64.1 مليار جنيه وفق مستهدفات العام المالي الجاري حيث وصل العجز خلال العام المالي الماضي 2016/2017 إلى 77.2 مليار جنيه.

وبلغ العجز خلال العام المالي 2015/ 2016 نحو 8 مليارات جنيه، مقابل 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2014 /2015.

ووفق مستهدفات العام المالي المقبل؛ تشير الموازنة العامة للدولة إلى أنه سيتم تحصيل ضرائب دخلية من الهيئة العامة للبترول بقيمة 44.2 مليار جنيه؛ بينها 25.6 مليار جنيه ضرائب مستحقة على الشريك الجنبي ضمن الأعباء والخسائر، كما سيصل فائض الحكومة إلى 25.1 مليار جنيه، كما سيتم تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب مستحقة عن سنوات سابقة، و7.4 مليار جنيه رسومًا جمركية، و9.5 مليار جنيه ضرائب القيمة المضافة، بالإضافة إلى إتاوات بقيمة 14.2 مليار جنيه، ورسوم الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد بواقع 438 مليون جنيه، ورسم دمغة نوعي بقيمة 335 مليون جنيه، ورسوم رصف طرق بواقع 158 مليون جنيه.

وأسهم في تحقيق الفائض لصالح الموازنة العامة، زيادة الإيرادات العامة مقارنة بالعام المالي الجاري؛ من عدد من البنود أهمها الضرائب الداخلية التي ارتفعت مستهدفاتها بواقع 3.2 مليار جنيه، والرسوم الجمركية التي صعدت بواقع 1.2 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة التي قفزت بمبلغ 1.4 مليار جنيه، وارتفاع الإتاوات بقيمة 5.6 مليار جنيه.