لأول مرة.. الحرم المكي خالي من المعتمرين بسبب «كورونا» (صور)

أوقفت السعودية، خلال الأيام الماضية، نشاط العمرة الخارجية والداخلية بشكل كامل

أخلى القائمون على المسجد الحرام في مكة المكرمة، اليوم الخميس، صحن المطاف الذي يطوق الكعبة المشرفة، من الزوار والمصلين والمعتمرين، في مشهد يحدث لأول مرة، فرضته الإجراءات الوقائية التي تتبعها السعودية لمواجهة فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات البث المباشر التي تعرضها بعض الفضائيات الدينية التي تتابع الحرم المكي على مدار اليوم، صحن المطاف وقد خلا بشكل شبه كامل بسبب كورونا ، حيث يتواجد فقط بعض رجال الأمن وعمال النظافة؛ بهدف تعقيم المكان، قبل السماح بعودة الزوار إليه.

وزادت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين من إجراءات النظافة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، خلال الأيام الماضية، بحيث زادت مرات الغسل والتعقيم.

وأوقفت السعودية، خلال الأيام الماضية، نشاط العمرة الخارجية والداخلية بشكل كامل، كما قيدت منح التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض بشكل واسع، مثل إيطاليا، فيما تجري المملكة فحوصات طبية في جميع منافذها الحدودية ومطاراتها للقادمين من الخارج.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، لسعودي كان قادما من إيران عبر الكويت، وقام بنقل العدوى إلى زوجته. والحالة الأخرى لسعودي كان قادما من إيران في نفس المركبة للحالتين السابقتين.

وسجلت السعودية في اليومين الماضيين حالتي كورونا، لسعوديين عبرا منفذ البحرين قادمين من إيران.