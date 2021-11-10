اقتصاد وأسواق

لأول مرة.. الحجر الزراعي يشارك في الاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لتجارة البطاطس

ارتفاع أسعار البطاطس في سواق العبور
الصاوي أحمد 5:44 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 5:44 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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شارك الحجر الزراعي المصري لأول مرة في الاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لتجارة البطاطس، حيث قام أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري بتقديم عرض عن الالية الجديدة لاستيراد تقاوي البطاطس من أوروبا.

وأشاد الحضور بجودة العرض وتفهمهم الواضح لتلك الآلية الخاصة باستيراد تقاوي البطاطس، حيث لم تكن واضحة من قبل بدرجة كبيرة للجانب الأوروبي.

وحضر اللقاء ممثلا عن الحجر الزراعي المصري المهندس إسلام أبوالعلا مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات، إضافة الي ممثلي تجارة تقاوي البطاطس في أوروبا والمنظمات الوطنية لوقاية النباتات وجمعيات منتجي ومصدري تقاوي البطاطس.

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وتوقع محمد فرج عضو جمعية منتجي البطاطس أن تستقر مساحتها او قد ترتفع قليلا خلال الفترة المقبلة لتسجل 400 ألف العام الحالي، حيث سيتجه المزارعون لتقليص المساحات، نظرًا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ومصروفات الزراعة، لاسيما الأسمدة وخلافه.

ارتفاع أسعار البطاطس في سوق العبور

وأشار أحمد ابو امير تاجر بسوق العبور إلى ارتفاع سعر طن البطاطس بواقع 1000جنيه، ليسجل 7000جنيها مقابل 6000 جنيه،رغم البدء في حصاد محصول المنيا قبل ساعات قليلة .

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يذكر أن هناك تخوفات من الفلاح من تكرار كارثة عام 2020 عندما تم استيراد كمية تقاوى زيادة عن احتياجات السوق المحلية والخارجية ؛ فإنهار السعر فى الحقل وفى الثلاجات وتركها أصحابها دون مقابل وهو الأمر الذى تم تداركه من جانب السوق عام 2021عندما تم تقليل الكمية إلى 109 آلاف طن فربح الكل الفلاح والمستورد ربحا مقبولا وكذلك المستهلك لم يعان لأن السعر كان عادلا للجميع .

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بقلم الصاوي أحمد

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