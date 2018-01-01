لأول مرة.. البترول تطرح مزايدة للبحث عن الغاز في البحر الأحمر

متابعات:قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.وكشف الوزير فى بيان اليوم الإثنين، عن خطة عمل ا

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز فور الانتهاء من مشروعى تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.

وكشف الوزير فى بيان اليوم الإثنين، عن خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد 2018، موضحا أن قطاع البترول بصدد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية خلال عام 2018، مشيرا إلى أنه جار إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.

وكانت شركة جنوب الوادى القابضة “جنوب”، التابعة لوزارة البترول، قد وقعت فى 20 يوليو 2017، مع شركتى شلمبرجير الأمريكية، وتى جى إس الإنجليزية عقدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار.

وأعلنت كلا من شركة شلمبرجير الأمريكية، وشركة تى جى إس الإنجليزية عن بدء أعمال المسح السيزمى فى المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، خلال منتصف شهر ديسمبر الماضى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.

يأتى ذلك بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فى جلسته العامة 14 يونيو 2017، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل نهائى.

