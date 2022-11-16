لأول مرة.. الأوبرا المصرية تقيم حفلات لمؤلفي الموسيقى التصويرية

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر الموافقة على مشروع دكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه ، الخاص باستحداث سلسلة حفلات لمؤلفي الموسيقى التصويرية والدرامية المصرية والعربية.

ووفق بيان الأوبرا المصرية، تبدأ هذه السلسلة من الحفلات الموسيقية بحفل موسيقي كبير للموسيقار القدير خالد حماد يقام بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى فى الثامنة مساء الاربعاء 23 نوفمبر على المسرح الكبير .

وقال الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني إن المشروع يهدف إلي إعادة إحياء الموسيقي التصويرية في الدراما والسينما المصرية ، وجاء بعد اجتماعات مكثفة بين الجميع وبدعم وتشجيع من الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي اشاد بالفكرة وآليات تنفيذها من خلال العازفين المهره في اوركسترا الأوبرا الاحتفالي.

وأشار داغر إلى أن حفل الموسيقار خالد حماد نفذت تذاكره بالكامل ، فور فتح شباك الحجز مما يؤكداقبال الجمهور المصري علي المنتج الموسيقي الجيد والمتطور ويساهم في ارتفاع الذائقة الفنية للجمهور ورغبة المجتمع فى الحصول على مواد ابداعية مميزة .

أيضا تضم الحفلات أعمال مجموعة من اهم المؤلفين الموسيقين المصريين فى مجال الموسيقى التصويرية والدرامية أيضا، مثل عمر خيرت ومحمود طلعت وعادل حقي وهيثم الخميسي وأشرف محروس وهشام خرما وشادي مؤنس وجورج قلته ومحمد نزيته وخالد الكمار وغيرهم .