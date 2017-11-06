لأول مرة..احجزلي توفّر خدمة الحجز الإلكترونى للأوبرا

طرح الخدمة الجديدة بالتزامن مع مهرجان الموسيقى العربية السنوي خلال الفترة من 1- 15 نوفمبر الجاري المال - خاص أعلنت شركة A15، الصندوق الاستثماري الرائد في مصر والشرق الأوسط، عن شراكة جديدة بين شركة "إحجزلي" e7gezly، الرائدة في حجز التذاكر، وإحدى شركات A15، ودار الأوبرا المصرية ، ل

طرح الخدمة الجديدة بالتزامن مع مهرجان الموسيقى العربية السنوي خلال الفترة من 1- 15 نوفمبر الجاري



المال – خاص

أعلنت شركة A15، الصندوق الاستثماري الرائد في مصر والشرق الأوسط، عن شراكة جديدة بين شركة “إحجزلي” e7gezly، الرائدة في حجز التذاكر، وإحدى شركات A15، ودار الأوبرا المصرية ، لتقديم خدمة جديدة، توفّر “إحجزلي” e7gezly، من خلالها شراء تذاكر جميع فاعليات دار الأوبرا المصرية عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك توفير برامج ووسائل فحص التذاكر الرقمية لتسهيل عملية دخول عروض دار الأوبرا.بالاضافة إلى التعاون مع شركة فورى لتسهيل خدمات الدفع للجمهور.

يشار إلى أن شركة “إحجزلي” e7gezly تأسست في عام 2012 وأصبحت من أكبر الشركات فى سوق حجز الفاعليات والحفلات على الإنترنت، وتعمل شركة “إحجزلى” e7gezly مع العديد من أكبر الأماكن الثقافية فى مصر مثل: ساقية الصاوى “درب 1718” ، “مسرح الجنينة”، “روم ارت سبيس”، بجانب عدد من دور العرض.

من جهته صرح فادي يونان، الرئيس التنفيذي لشركة “إحجزلى” e7gezly: “نحن سعداء بأننا سنقدم خدمة الحجز الالكترونى لحفلات دار الأوبرا المصرية، كما أنها خطوة ستقربنا من تحقيق رؤيتنا للتحوّل إلى منصة رئيسية لكل الفعاليات و الأحداث الترفيهة على الإنترنت”.

وأضاف يونان: “العمل مع دار الأوبرا المصرية والدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، فرصة للمساهمة في نجاح واحد من أكبر المؤسسات الثقافيه في مصر”، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك، هو التجربة الرائعة للعمل مع هذا الرمز الوطني في المشهد الثقافي المصري.”

يذكر أن خدمة الحجزالالكترونى بدأت يوم الأحد 29 أكتوبر بحجوزات مفتوحة لمهرجان الموسيقى العربيه السنوى الذي بدأ في الأول من نوفمبر ويستمر حتى 15 نوفمبر.

ومن جهتها قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيسة دار الأوبرا في القاهرة، إن أحد أحلامها كان تفعيل الحجزالالكترونى وتقديم تجربة جديدة مبسطة للزائرين، مضيفة “أنا سعيدة جدًا ومتفائلة بالتعاون مع “إحجزلي” e7gezly وفوري، وأتطلع إلى الأمام لما سنحققه جميعا خلال مهرجان الموسيقى العربية السنوى”.

وتعليقا على الشراكة الجديدة، قال فادي أنطاكي، الرئيس التنفيذي لشركة A15: “نحن متحمسون جدا للفرصة التي تمكننا من التعاون مع دار الأوبرا والعمل مع الدكتورة إيناس عبد الدايم لمساعدتها على تقديم رؤيتها، مضيفا: “واثقون من أن “إحجزلي” e7gezly ستوفر تجربة من الطراز العالمي لزوار دار الأوبرا المصرية، وأن”إحجزلى” e7gezly سرعان ما ستصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال التذاكر الرقمية”.