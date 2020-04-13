لأول مرة.. «أوبو» تزيح «سامسونج» من صدارة سوق الهواتف (جراف)

بعدما استحوذت على حصة سوقية 25.2%

قفزت مبيعات سوق الهواتف المحمولة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة بلغت 12.4%، لتصل إلى 2 مليون و461 ألف جهاز، بقيمة 444.9 مليون جنيه، مقابل 2 مليون و189 ألف وحدة، بقيمة 349.1 مليون خلال نفس الفترة من 2019.

بحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» الذى تنفرد «المال» بنشره، خطفت العلامة الصينية «أوبو» صدارة مبيعات سوق المحمول لأول مرة بعد إزاحة منافستها «سامسونج» الكورية بعدما استحوذت على حصة سوقية %25.2 خلال الفترة المذكورة.

تراجعت العلامة الكورية “سامسونج” للمرتبة الثانية بقائمة بحصة سوقية %25 تبعتها «هواوى» فى المركز الثالث بحصة بلغت 12.2 %.

جاءت «إنفينيكس» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %10.3 تلتها “ريلمي” فى المركز الخامس بحصة بلغت %8.7.

حلت «ريدمى» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %7.9 ، فيما استحوذت باقى الماركات التجارية الأخرى على حصة بلغت %10.7 خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ الحصص السوقية للعلامات التجارية في سوق المحمول خلال شهري يناير وفبراير الماضيين:

بحسب تقرير «GFK»، هيمنت شريحة الهواتف المحمولة التى تتراوح أسعارها بين 2000 و3000 جنيه، على النصيب الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة %36 خلال أول شهرين من 2020.

جاءت شريحة الهواتف المحمولة التى تقل أسعارها عن 1000 جنيه فى المرتبة الثانية بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا فى سوق المحمول بنسبة بلغت %27.

اقتنصت شريحة أجهزة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين 3000 و4000 جنيه فى المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية %15 من إجمالى المبيعات.

حصدت شريحة أجهزة المحمول التى تدور أسعارها بين 5000 و7000 جنيه، المرتبة الرابعة بقائمة الفئات السعرية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة بحصة سوقية %9.

تمركزت شريحة الهواتف السعرية التى تتراوح بين 4000 و5000جنيه فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية بلغت 8 % .

حلت أجهزة السمارت فون التى تتعدى أسعارها حاجز 7 آلاف جنيه فى المركز السادس بنسبة بلغت %5 .

يشار إلى أن شركة «GFK» الألمانية المتخصصة فى مجال الأبحاث التسويقية تأسست 1987، وتعتمد فى إعداد بياناتها على مبيعات سوق المحمول الواردة شهرياً من التجار والسلاسل الكبرى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ الشرائح السعرية لاجهزة المحمول الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: