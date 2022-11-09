لأول مرة.. أمير كرارة يقدم الكوميديا في «يوم استقالة مجرم»

يقدم النجم أمير كرارة لأول مرة في السينما المصرية فيلما سينمائيا كوميديا ” يوم استقالة مجرم” ، ويعود به للسينما بعد غيابه 3 سنوات تقريبا منذ تقديمه آخر أفلامه السينمائية ” كازبلانكا” الذي حقق به نجاحا جماهيريا كبيرا وتصدر به ايرادات دور العرض في ذلك الوقت.

يذكر أن فيلم يوم استقالة مجرم يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين أبرزهم ياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوتا ، تأليف ايهاب بلييل واخراج حسين منباوي وانتاج سنيرجي والطاهر للانتاج الفني .

من ناحية أخرى يشارك أمير كرارة في موسم رمضان القادم لعام 2023 ، بمسلسل جديد ” سوق الكانتو” تأليف هاني سرحان واخراج حسين المنباوي ، وذلك بعد تقديمه مسلسل العائدون رمضان الماضي 2022 الذي جسد فيه شخصية ضابط مخابرات مصرية والعمل أخرجه أحمد نادر جلال .