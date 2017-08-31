لأول مرة أماكن شاغرة بالقطارات في العيد

أونا صرح المهندس رضا أبو هرجة – نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الموارد والمتحدث الرسمى للسكة الحديد، بأن الهيئة دفعت بتشغيل 146 رحلة قطار اضافى (مكيفه ومميزه) بالإضافة الى زيادة 26 عربة علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 10/9/2017. واشار الى أن المقاعد الاضافية خلال

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صرح المهندس رضا أبو هرجة – نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الموارد والمتحدث الرسمى للسكة الحديد، بأن الهيئة دفعت بتشغيل 146 رحلة قطار اضافى (مكيفه ومميزه) بالإضافة الى زيادة 26 عربة علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 10/9/2017.

واشار الى أن المقاعد الاضافية خلال فترة عيد الاضحى المبارك حوالى 120 الف مقعد زيادة عن التشغيل اليومى للقطارات طبقا لجداول التشغيل ( منها حوالى 75 الفا إضافى بالقطارات المكيفة وعدد 45 مقعدا بالقطارات الغير مكيفة ) لرحلات الذهاب والعودة.

واضاف ابو هرجة انه يوجد مقاعد واماكن شاغرة على معظم قطارات الوجه القبلى اليوم وغدا وخلال فترة اجازة عيد الاضحى المبارك لخدمة اهالى الوجه القبلى وذلك نتيجة تكثيف الرقابة علي شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات منعا من تسريب التذاكر إلى السوق.

واوضح ابو هرجة أن الهيئة قامت هذا العام بالاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بها نظرا لحجم الركاب خاصة بخطوط الوجه القبلى بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافريــن على خطوط السكك الحديدية لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.