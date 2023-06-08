لأول مرة.. أسواق الفلبين وأوزبكستان تستقبل الموالح المصرية والبصل

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فتح أسواق الفلبين وأوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل لأول مرة، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.



وأفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق الفلبين أمام صادرات الموالح المصرية ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالفلبين وفقا للقوانين الخاصة بهم ويمكن البدء في تصدير الموالح اعتبارا من يوم ١٥ يونيو.

جدير بالذكر ان المفاوضات الفنية الخاصة بهذا الملف قد بدأت بين الحجر الزراعي المصري ونظيره الفلبيني منذ 2019 وانتهت بزيارة فنية من الجانب الفلبيني لتقييم المنظومة التصديرية المصرية والتي أوصت نتائجها بالموافقة على السير في إجراءات فتح السوق الفلبينية أمام الموالح المصرية.



كما أفاد التقرير أيضا بأنه تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق أوزبكستان امام صادرات البصل المصري لأول مرة.



تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من معظم الأسواق العالمية نظرا لجودتها وخاصة اسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وذلك بعد تطوير منظومة الحجر الزراعي وتطبيق أقصى معايير الجودة والصحة النباتية وفتح أكتر من 80 سوقا تصديرية جديد أمام الصادرات الزراعية المصرية.