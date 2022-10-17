لأول مرة..«أجروفود» تخطط لتصدير 20 ألف قنطار قطن بقيمة 100 مليون جنيه

تستهدف شركة «أجروفود» لتجارة وتصدير الأقطان وإنتاج التقاوى الزراعية، تصدير نحو 20 ألف قنطار قطن إلى الخارج بتكلفة إجمالية نحو 100 مليون جنيه العام الجارى.

وقال ربيع سعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال» إنها اشتركت مع اتحاد مصدرى الأقطان للتصدير لأول مرة بعد جمعها من المزارعين والمزادات المخصصة لها فى المحافظات.

جدير بالذكر أن «أجروفود» لتجارة وتصدير الأقطان وإنتاج التقاوي، تأسست عام 2012.

وأضاف «سعداوى» أن الأنواع المستهدف تصديرها من الأقطان هذا العام هما: «فائق الطول 94 وطويل التيلة 95» لافتا إلى أن شركته تكثف تواجدها حاليا فى المزادات والمحافظات لجمع كميات كبيرة من الأقطان لتغطية المستهدف من التصدير.

يشار إلى أن مساحة محصول القطن الموسم الجارى فى مختلف محافظات مصر بلغت نحو 336 ألف فدان.

وأضاف «سعداوى» أن الشركة ستصدر القطن إلى بنجلاديش والهند، كونهما أكثر الدول استيرادًا وعملًا فى صناعة الأقطان، مضيفا أن عملية التصدير تتم عبر ميناء الإسكندرية.

وعن عملية تشوين الأقطان التى يتم جمعها من خلال الشركة، أشار إلى أنه يتم وضعها فى محالج القطاعين العام والخاص، مضيفا أن متوسط تكلفة حليج القنطار الواحد تتراوح من 500 و600 جنيه.

وأوضح أن الشركة ستتعاقد مع شركات نقل خاصة مخصصة لنقل القطن إلى ميناء الإسكندرية لشحنه إلى الدول المستهدف التصدير إليها.

وتوقع «سعداوى» زيادة ومضاعفة التصدير الموسم المقبل من محصول القطن، خاصة أن اتجاهات الشركة فى الوقت الحالى هى التوسع فى تصدير بعض الحاصلات الزراعية إلى الخارج، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركات الكبيرة العاملة فى زراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية فى مصر، لتوريد محاصيل القمح والذرة والأرز والفول وغيرها من المحاصيل التى يهتم بها المستثمرون الزراعيون.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة.

وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان فيها وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع.