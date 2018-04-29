لأول مرة.. آرامكو تعين سيدة في مجلس إدارتها

خالد بدر الدين:أعلنت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، يوم الأحد إنها عينت أعضاء جدد بمجلس الإدارة من بينهم لين لافرتي إلسنهانز التى كانت رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية السابقة لشركة سونوكو الأمريكية لتكرير النفط من 2008 إلى 2012 لتصبح أول امرأة تشغل منصب تنفيذي وذلك في خطوة ت

خالد بدر الدين:

أعلنت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، يوم الأحد إنها عينت أعضاء جدد بمجلس الإدارة من بينهم لين لافرتي إلسنهانز التى كانت رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية السابقة لشركة سونوكو الأمريكية لتكرير النفط من 2008 إلى 2012 لتصبح أول امرأة تشغل منصب تنفيذي وذلك في خطوة تاريخية للسعودية ولصناعة النفط حيث يندر شغل النساء لمناصب تنفيذية.

وذكرت وكالة رويترز إن لين لافرتى إلسنهانز جاءت على قائمة فوربس للنساء الأكثر نفوذا في العالم للعام 2008. وقبل عملها في سونوكو، شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي لدى شركة رويال داتش شل حيث عملت لأكثر من 28 عاما وانضمت أيضا إلى مجلس إدارة شركة بيكر هيوز الأمريكية للحفارات من 2012 إلى يوليو 2017 وتشغل مقعدا بمجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين للأدوية.

وتتزامن التعيينات مع خطط الحكومة السعودية لطرح حوالي 5 % من شركة أرامكو للاكتتاب العام في وقت لاحق من السنة الحالية أو أوائل 2019 حيث أعلنت أرامكو في بيان إنه جرى تعيين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري بمجلس إدارة الشركة.

وتشمل قائمة الأعضاء الجدد أيضا بيتر سيلا الرئيس السابق لشركة شيفرون فيليبس كيميكال، وآندرو ليفريس مدير شركة داو دوبون، والرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال. وقالت أرامكو إن تعيين ليفريس سيصبح ساريا من أول يوليو وتصدر تعيينات مجلس الإدارة المؤلف من 11 عضوا بقرار من مجلس الوزراء السعودي.

ومن المقرر أن ينضم الأعضاء الخمسة الجدد لمجلس إدارة أرامكو إلى 6 أعضاء عائدين من بينهم وزير الطاقة خالد الفالح الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة أرامكو وأمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة التي تديرها الدولة، وسيظل وزير الدولة إبراهيم العساف والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في مجلس الإدارة.

أما الأعضاء المغادرون للمجلس هم ماجد المنيف، المستشار بالديوان الملكي السعودي، وخالد السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبيتر وويكي، المدير الإداري السابق بالبنك الدولي والنائب السابق لرئيس مؤسسة التمويل الدولية.

وعدد قليل من النساء السعوديات جرى تعيينهن في مجالس إدارة شركات سعودية، لكن هذا يتغير شيئا فشيئا في المملكة ذات التقاليد المحافظة وعينت السوق المالية السعودية العام الماضي سارة السحيمي أول رئيسة لمجلس الإدارة لتصبح أول سيدة ترأس مؤسسة مالية حكومية كبرى في المملكة وفي 2004، أصبحت لبنى العليان أول امرأة تنتخب لمجلس إدارة البنك السعودي الهولندي الذي صار اسمه الآن البنك الأول وفي 2006، صارت لبنى واحدة من أربعة عينهم صندوق الاستثمارات العامة لمجلس إدارة معادن، أكبر شركة تعدين في منطقة الخليج وتسيطر عائلة العليان على واحدة من أكبر الشركات العائلية في المملكة.