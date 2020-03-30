لأكثر من أسبوع.. سعر الدولار يستقر عند 15.69 جنيه اليوم

واصل متوسط سعر الدولار، أمام الجنيه بلوغ مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم، لأكثر من أسبوع، بحسب الموقع الرسمى للبنك المركزى، حيث سجل آخِر ارتفاع للعملة الخضراء أمام العملة المحلية، الأحد قبل الماضى، بواقع قرش واحد.

طارق عامر يتوقع انخفاض الدولار أمام الجنيه

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وبحسب تصريحات تليفزيونية لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمس، فإنه من الوارد أن يحدث انخفاض آخر في قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، مضيفًا “وارد طبعًا بس لازم نشوف الأول متغيرات ما يحدث في الخارج على ميزان المدفوعات المحلي”.

وترصد “المال” أسعار الدولار بالبنوك المصرية، فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث بلغ السعر فى مصرف أبو ظبى جنيه 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

بينما يقدم بنك الكويت الوطنى أعلى سعر للشراء للدولار بنهاية تعاملات اليوم، حيث يقدر السعر لديه بنحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

الدولار فى البنوك الحكومية

فى حين بلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع فى عدة بنوك هى “الأهلى ومصر والزراعى”، وهو أقل سعر للشراء، اليوم.

بينما سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع فى بنوك “كريدى أجريكول، والعربى الأفريقى، وبلوم، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعوده، والأهلى المتحد، والتنمية الصناعية والتجارى الدولى، والإمارات دبى”.

الدولار فى المصرف العربى الدولى

وفى المصرف العربى الدولى، والتعمير والإسكان، وHSBC، وقطر الوطنى سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

ودعا “المركزي”، أمس، إلى تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع؛ وذلك حرصًا على سلامة جميع المواطنين.

كان الدولار قد سجل صعودًا في تعاملات اليوم الاثنين أمام الجنيه الإسترليني والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والدولار الأسترالي ومثيله النيوزيلندي، ليوقف خسائره التي استمرت على مدار أسبوع.