لأعلى سعر منذ 6 شهور.. الذهب يرتفع 0.2%

سكاي نيوز عربيةارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعدما سجلت أدنى مستوى في 6 أشهر، خلال الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 11 شهراً بفعل جني الأرباح.وزاد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1269.46 دولار للأوقية (الأونصة).وفي الجلسةالسابقة، لامس المعدن الأصفر 1260.84 دولار

سكاي نيوز عربية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعدما سجلت أدنى مستوى في 6 أشهر، خلال الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 11 شهراً بفعل جني الأرباح.

وزاد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1269.46 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي الجلسةالسابقة، لامس المعدن الأصفر 1260.84 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر 2017، غير أن المعدن الأصفر يتجه إلى التراجع 0.7 % على أساس أسبوعي.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس 0.1 %، إلى 1271.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 16.39 دولار للأوقية، وما زالت على مسار خسارة نسبتها 0.6% هذا الأسبوع.

وهبطت الفضة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من مايو إلى 16.16 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم يسجل البلاتين والبلاديوم تغيراً يذكر عند 861.80 و952 دولاراً للأوقية، لكنهما يمضيان صوب تراجع أسبوعي بأكثر من 3%.

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 947.15 دولار للأوقية.