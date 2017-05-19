لأصحاب العمل المكتبي.. تجنب ارتفاع ضغط الدم بهذه الطرق

وكالات:إذا كنت تعمل عملاً مكتبياً وتمضي فترات طويلة جالساً قد يكون لديك قلق بخصوص ارتفاع ضغط الدم، لكنك لن تحتاج إلى قياسه للتأكد من أن معدله ضمن الحدود الآمنة، يمكنك ببساطة عمل إجراءات سهلة تضمن عدم ارتفاعه وهي كالتالي:- استعمل السلالم بدلاً من المصعد كل يوم؛ هذا أفضل تمرين رياضي يمكنك ممارس

وكالات:



إذا كنت تعمل عملاً مكتبياً وتمضي فترات طويلة جالساً قد يكون لديك قلق بخصوص ارتفاع ضغط الدم، لكنك لن تحتاج إلى قياسه للتأكد من أن معدله ضمن الحدود الآمنة، يمكنك ببساطة عمل إجراءات سهلة تضمن عدم ارتفاعه وهي كالتالي:





– استعمل السلالم بدلاً من المصعد كل يوم؛ هذا أفضل تمرين رياضي يمكنك ممارسته لتحسين تدفق الدورة الدموية. إذا شعرت بألم في الصدر أو ضيق في التنفس استرح، واطلب العناية الطبية.

– لا تتناول القهوة وأنت في المكتب، وبشكل عام تجنّب مشروبات الكافيين خاصة المياه الغازية لأنها تحتوي على السكّر والكافيين معاً. أفضل مشروب يحتوي على الكافيين بالنسبة لك هو الشاي الأخضر. لترطيب جسمك باستمرار اشرب الماء.

– لا تطلب أكلاً من المطاعم لأنه غني بالملح والدهون. احمل معك علبة تحتوي على الخضروات الطازجة، وعلبة أخرى تحتوي على الفواكه، لتستطيع الانتظار حتى الوصول إلى البيت وتناول طعام صحي.

– انهض بشكل متكرر من على كرسيك فالجلوس تأثيره مثل التدخين بالنسبة لمريض الضغط. لا تستسلم للجلوس فترات طويلة متصلة، اقطع هذه الفترات بالوقوف والمشي حول مكتبك إن أمكن.