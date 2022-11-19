لأسباب غير معلومة.. إلغاء حفل هاني شاكر بالكويت

ألغت الكويت حفلا غنائيا كبيرا للنجم هاني شاكر لأسباب غير معلومة، رغم أنه كان مقرر إقامة خلال نوفمبر الجاري وتحديدا بالأرينا.

وعلمت “المال” من مصادر مقربة أن الحفل تم إلغائه بعد الانتهاء من جميع تحضيراته النهائية بسبب قيام المسؤولين بالكويت بإلغاء بعض الحفلات الغنائية هذه الفترة لكثير من المطربين.

وتم إلغاء حفلات غنائية أخرى كان مقرر إقامتها لنجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات بمصر منهم أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وحسن شاكوش أيضا.

وكانت آخر حفلات النجم هاني شاكر بمهرجان الموسيقى العربية الفترة الماضية، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وقدم فيه أشهر أغنياته التي أحبها الجمهور منه أبرزها “علي الضحكاية” و”الحلم الجميل” و”لو بتحب” و”لسه بتسألي” وغيرها وتفاعل معها الجمهور.

من ناحية أخرى، يطرح هاني شاكر أغنيات جديدة مع بداية العام الجديد 2023، ويتعاون فيها مع الملحن وليد سعد بعد فترة طويلة وقام بتسجيلها في إحدى الاستوديوهات بالقاهرة الفترة السابقة.