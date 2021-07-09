«لأدنى مستوى منذ شهرين».. مؤشر نيكي يهبط 3% فى أسبوع

أغلق مؤشر نيكى القياسى فى نهاية هذا الأسبوع دون مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 17 مايو الماضى

هبط مؤشر نيكى القياسى لكبرى الشركات اليابانية بأكثر من 2.9% خلال الأسبوع الذى ينتهى اليوم الجمعة 9 يوليو، لتهوى الأسهم اليابانية لأدنى مستوى منذ أسابيع تقريبًا، بسبب مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي، بعد أن أعلنت حكومة طوكيو عن حالة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا الفتاك حتى 22 من أغسطس المقبل، ما أطاح بآمال توافد الجماهير لمشاهدة الألعاب الأولمبية، وتقام دورة الألعاب الأولمبية بين 23 يوليو و8 من أغسطس القادم.

وتراجع مؤشر نيكى حوالى 0.63% ليغلق عند 27940.42 نقطة، بعد أن خسر مايقرب من 2.48% بوقت سابق من جلسة الجمعة.

وأغلق مؤشر نيكى القياسى فى نهاية هذا الأسبوع دون مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 17 مايو الماضى.

وذكرت وكالة بولمبرج أن مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا خسر أيضا حوالى 0.41% بنهاية الأسبوع لينزل إلى 1912.38 نقطة.

وأعلنت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو التي ستستمر خلال دورة الألعاب الأوليمبية، مما أجبر المنظمين على إقامة الدورة دون جماهير.

هبوط مؤشر نيكي بسبب حالة طوارئ كورونا

وهبط مؤشر نيكى بسبب حالة الطوارئ التى أطاحت بآمال الجماهير لمشاهدة الأولمبياد التى تأجلت من العام الماضى لاتشار فيروس كورونا.

وبلغت تكلفة إقامة فعالية أوليمبياد طوكيو المؤجلة من ديسمر 2020 ما يصل إلى 15.4 مليار دولار بحسب منظمي الدورة.

ووافق منظمو دورة طوكيو للألعاب الأولمبية 2020 على إقامة المباريات دون جمهور بعد إعلان اليابان حالة طوارئ في العاصمة.

وتستمر حالة الطوارئ طوال فترة الأولمبياد لمكافحة جائحة كورونا بعد محادثات بين الحكومة والمنظمين وممثلين من دورة الألعاب الأولمبية والباراليمبية.

وانخفض مؤشر نيكى ومؤشر توبكس بقيادة شركات صناعة الآلات التى تراجع مؤشرها 1.31%، وتلتها شركات صناعة المنتجات المطاطية لتخسر 1.02%.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه سيطلب من البنوك تقاسم معلومات بشأن المطاعم التي ترفض الرد على طلبات لاتباع القيود.

واعتذرت سيكو هاشيموتو رئيسة دورة طوكيو للألعاب الأولمبية لإقامة الحدث على هذا النطاق المحدود، وقدمت اعتذارها لمن اشتروا تذاكر بالفعل.

وصرح رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بأهمية عدم تحول طوكيو التي تشهد انتشارا للسلالة دلتا شديدة العدوى، لمصدر لموجة جديدة للوباء.

حالة الطوارئ أحدث انتكاسة تواجه الأولمبياد

وجاءت حالة الطوارئ كأحدث انتكاسة تواجه الأولمبياد المتعثر المؤجل بسبب الجائحة وتعرض لانتكاسات تشمل تجاوزات ضخمة في الميزانية المحددة.

وعلى مدى أسابيع قال خبراء صحة إن إقامة الأولمبياد بدون جمهور سيكون الخيار الأقل خطرا وسط زيادة القلق الشعبي من أن يؤدي توافد آلاف الرياضيين والمسؤولين إلى موجة جديدة من الإصابات.

ولكن مؤشر نيكى قد لا يتعرض لمزيد من الهبوط بفضل آمال في أن بنك اليابان المركزي ربما يتدخل لدعم السوق.

أعلن رئيس الوزراء اليابان يوشيهيديه سوجا إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو الخميس 8 يوليو استعدادًا للأولمبياد المقررة بغضون أسبوعين.

وستستمر حالة الطوارئ المعلنة حتى نهاية الألعاب الأولمبية إثر مخاوف من أن يؤدي التنظيم إلى زيادة إصابات كورونا بالعاصمة اليابانية.

وتدخل حالة الطوارئ حيز النفاذ الاثنين المقبل لتستمر حتى 22 أغسطس لتكون المرة الرابعة التي تشهدها طوكيو بسبب فيروس كورونا.

وربما يتأثر مؤشر نيكى سلبا مع حظر حضور الجماهير للألعاب التي تستمر في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

وأكد وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا أن الحكومة ستمنع تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والحانات خلال فترة الطوارئ والألعاب الأوليمبية.

وتشمل حالة الطوارئ أن يطلب منظمو الأليمبياد من المقيمين في العاصمة البقاء في المنزل ومشاهدة الألعاب من بيوتهم لمنع العدوى.