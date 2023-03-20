لأدنى مستوى في 15 عاما.. هبوط أسهم «يو بي إس» بعد استحواذه على «كريدي سويس»

هبطت أسهم بنك “يو بي إس” خلال تعاملات اليوم الإثنين، متجهة إلى أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ 2008 بعد صفقة استحواذه على مواطنه ومنافسه كريدي سويس المأزوم، مما أثار مخاوف بين المستثمرين بشأن الفوائد طويلة الأجل للصفقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووافق يو بي إس ، بدعم كبير من السلطات السويسرية ، على شراء كريدي سويس أمس الأحد مقابل جزء بسيط من قيمته السوقية في حزمة اتخذتها السلطات.

وسيدفع البنك 3 مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) لكريدي سويس ويتكبد خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار.

وانخفضت الأسهم في يو بي إس بنسبة تصل إلى 16٪ في التعاملات المبكرة ، وهي أكبر نسبة منذ سبتمبر 2008. وانخفضت في آخر مرة بنسبة 15٪ عند 14.47 فرنك. منذ بداية شهر مارس الجاري وحده، فقدوا ما يقرب من 30٪ من القيمة، حيث تم تحديد أكبر خسارة شهرية لهم منذ سبتمبر 1998.

وقال يوهان شولتز ، المحلل في مؤسسة “مورنينجستار” ، إن الاستحواذ يجب أن يفيد يو بي إس في النهاية.

وأوضح شولتز: “قد يكون الأسبوع وقتا طويلا جدا في الأسواق المالية. استحواذ يو بي إس على بنك كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك قبل أسبوع كان سيبدو وكأنه صفقة رائعة. الآن الموقف أقل وضوحا”.

وأضاف: “من المحتمل أن يكون كريدي سويس قد شهد تدفقات كبيرة صافية من أصول العملاء الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تآكل قاعدة إيراداته. ومع ذلك ، نعتقد أن يو بي إس يمكنه استخراج قيمة من الاستحواذ. إنه في وضع أفضل بكثير لتنفيذ إعادة هيكلة جذرية لأعمال كريدي سويس”.

وتراجعت أسهم كريدي سويس بأكثر من 60٪ إلى حوالي 0.69 فرنك سويسري (0.7417 دولار أمريكي).