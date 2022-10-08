لأدنى مستوى في 10 أشهر.. هبوط الطلب على الوقود في الهند خلال سبتمبر

هبط الطلب الشهري على الوقود في الهند في سبتمبر المنصرم إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر من العام 2021، وفقا لبيانات حكومية.

وانخفض إجمالي الطلب الشهري في سبتمبر بنسبة 3.6% عن أغسطس، رغم صعوده 8.1% مقارنة بشهر سبتمبر من العام 2021.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو: “عندما ننظر إلى الانخفاض في الطلب الهندي على النفط نجد أنه يعود لأسباب من ضمنها الصيانة الموسمية للمصافي وليس بالضرورة لتراجع الاقتصاد”.

وأضاف: “نتوقع أن يرتفع الطلب في الهند في وقت قريب جدا مع حلول فصل الشتاء”.

وأظهرت بيانات من وزارة النفط أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 17.18 مليون طن في سبتمبر، ارتفاعا من 15.89 مليون طن قبل عام.

وارتفعت مبيعات الديزل بنحو 13.4 % على أساس سنوي إلى 6.26 مليون طن، لكنها انخفضت 1.4% على أساس شهري إلى أدنى مستوى لها في عام.

وزادت مبيعات البنزين 8.8% عنها قبل عام إلى 2.83 مليون طن.