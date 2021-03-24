«إكسبينسيفيتي»: كي تشعر بالسعادة .. 41.4 ألف جنيه الدخل الأنسب شهريا في مصر (فيديو)

مصر تكاد تكون الأقل في بين الدول العربية

قال تقرير نشر على موقع «إكسبينسيفيتي» إن الدخل الشهري الأنسب فى مصر كى تعيش سعيدًا يقدر بـ 41.4 ألف جنيه، أى ما يعادل 497 ألف جنيه سنويًا، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن المال لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يشترى السعادة، إلا أنه وسيلة لتحقيق قدر كبير من الاستقرار والشعور بالرضا.

وأضاف التقرير إلى أن الدخل المريح المتناسب مع مستويات الأسعار والالتزامات اليومية يجعلك تشعر بالراحة ويجعل الحياة أسهل.

وتابع: تواضع الدخل الشهري ومن ثم السنوي يضاعف من معدلات المخاوف لدى الانسان خشية التعرض للفقر.

ويتطلب زيادة الدخل الشهرى لتجنب تلك المخاوف الاجتهاد بصفة دائمة مما يترك العديد من الأضرار على صاحبه على المدى الزمني الطويل.

طرق قياس الدخل الأنسب لتحقيق السعادة

اعتمد تقرير «إكسبينسيفيتي» على عاملين أساسين فى قياس الدخل السنوى الأنسب لكل دولة على حدة كي يشعر مواطنوها بالسعادة والرضا.

الدخل الأنسب في مصر

وتقاس تكلفة السعادة باستخدام القوة الشرائية التعادية، وتكلفة المعيشة المحلية الصادرين عن البنك الدولى.

وتعرف القوة الشرائية التعادلية بأنها كمية النقود بالعملة المحلية اللازمة لشراء نفس السلع والخدمات التي يستطيع الدولار شراءها في أمريكا.

أما تكلفة المعيشة المحلية فهي متوسط أسعار الغذاء والشراب والملبس والتموين ومستلزمات العناية الشخصية بحانب إيجار المسكن والمواصلات وفواتير الموافق ومصاريف التعليم وغيرها فى الدولة المعنية بقياس تكلفة السعادة.

برمودا أعلى دول العالم فى تكلفة السعادة

تربعت برامودا أعلى دول العالم فى تكلفة السعادة والتى تحددت بناءً على دخل سنوى يقدر بـ 143.9 ألف دولار.

وجاءت استراليا فى المركز الثاني فى قائمة الدول الأعلى تكلفة سعادة، بعد أن قدر متوسط الدخل السنوى الأنسب بـ 135.3 ألف دولار.

الدول الأقل فى تلكفة السعادة فى العالم

أظهر تقرير «إكسبينسيفيتي» تربع سورينام على قمة الدول الأقل تكلفة سعادة فى العالم.

ولكى تعيش سعيدًا فى سورينام فإن الدخل السنوى الأنسب للمواطن بها قدر بـ 6799 دولار أى ما يعادل 107 ألف جنيه مصرى.

وجاءت الأرجنتين فى المركز الثاني فى قائمة الدول الأقل تكلفة سعادة، محددًا التقرير الدخل الأنسب عند مستوى 8778 دولار سنويًا.

مصر ضمن الأقل تكلفة سعادة بين الدول العربية

احتلت مصر المركز الثالث عشر فى قائمة الدول العربية الأعلى فى تكلفة السعادة وفقًا لتقرير «إكسبينسيفيتي».

وحدد التقرير الدخل الشهرى الأنسب في مصر كى تشعر بالسعادة عند مستوى 2636 دولار شهريًا، أى ما يقرب من 31.6 ألف دولار سنويًا.

ورأى التقرير أن هذا المستوى من الدخل فى مصر يضمن تحقيق السعادة مقارنة بمستويات الأسعار الحالية فى البلاد.

وتربعت قطر قائمة الدول الأعلى تكلفة سعادة فى المنطقة العربية، محددة 75.9 ألف دولار سنويًا كدخل سنوى مناسب للعيش بسعادة.

وجاءت الكويت فى المركز الثاني بمستوى دخل سنوى 71.5 ألف دولار، وثالثًا الإمارات بمستوة دخل سنوى 70.8 ألف دولار.

وحلت عمان فى المركز الرابع بدخل يصل إلى 61 ألف دولار سنويًا.

وتبعتها لبنان بتكلفة سعادة بلغت 59 ألف دولار فى العام.