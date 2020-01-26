«كي إم جي» تعلن عن استراتيجية توزيع هواتف فيفو الصينية في مصر

كشفت شركة كي إم جي “KMG”، المتخصصة في مجال توزيع الهواتف المحمولة، عن توسعها في تطبيق استراتيجية الشراكة مع شركة فيفو الصينية العاملة بنشاط الإلكترونيات والهواتف الذكية خلال العام الحالي.

وقال كريم غنيم رئيس مجلس إدارة كي إم جي : “الشركة تعتمد على خبراتها الطويلة، التي تمتد لنحو 17 عاما بالسوق المصرية وتحقيق العديد من قصص النجاح في عالم توزيع الهواتف المحمولة، حيث كنا على موعد لتحقيق قفزة نوعية في عالم التوزيع بعد توقيعنا لاتفاقية مع شركة فيفو، إذ تم إطلاق الهاتفين الذكيين S1 و V17 Pro”.

وتابع: “نستهدف تقديم تشكيلة متنوعة من الهواتف التى ارتكزت على الجمع بين التصميم العصري وأحدث التقنيات وسهولة الاستخدام والتكلفة المنافسة حتى أصبحت كي ام جي تشكل أهم اللاعبين والشريك الاستراتيجي في توزيع عدد من العلامات التجاريه بالسوق المحلية لأجهزة الهواتف الذكية”.

وأوضح غنيم في بيان صحفي اليوم أن استراتيجية الشركة في دعم العلامة التجارية فيفو تعتمد على عدة محاور أولها التركيز على تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة إلى جانب اختبار الفئة المستهدفه من الهواتف وهم فئة الشباب بصفة خاصة والعمل على دراسة متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم حيث قمنا فى مصر بتاسيس فريق خاص من الموظفين.

وتابع أن المحور الثالث يتعلق بالتوسع فى نقاط البيع والتوزيع على مستوى جميع المحافظات بجانب إبرام اتفاقيات تعاون للتواجد في المراكز التجارية الكبرى لخدمة عدد كبير من المستخدمين.