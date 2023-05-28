«كييف» تتعرض لأكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة قبيل احتفال المدينة بذكرى تأسيسها

استهدفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بموجة من الضربات الجوية خلال الليل، فيما قال مسؤولون إنه أكبر هجوم على ما يبدو بطائرات مسيرة على المدينة منذ بداية الحرب، فيما تحتفل كييف اليوم الأحد بذكرى تأسيسها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 52 طائرة مسيرة روسية من أصل 54 ووصفتها بأنها هجوم بعدد قياسي من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع. ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها فوق كييف.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، إن الحطام المتساقط للطائرات المسيرة تسبب في مقتل رجل (41 عاما) في أول هجوم على ما يبدو يسقط قتلى في كييف في شهر مايو وهو الهجوم الرابع عشر منذ بداية الشهر.

جاءت الهجمات قبل فجر يوم الأحد الأخير من شهر مايو الذي تحتفل فيه كييف بالذكرى السنوية لتأسيسها رسميا قبل 1541 عاما. ويتميز اليوم عادة بإقامة معارض في الشوارع وحفلات موسيقية حية ومعارض خاصة في المتاحف. ووضعت العاصمة الأوكرانية خططا للاحتفال هذا العام لكن على نطاق أصغر من المعتاد.

وكتب آندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليجرام “تاريخ أوكرانيا مصدر إزعاج قديم للروس القلقين”.