كيو نت– مانشستر سيتي يفتتحان أكاديمية لتعليم كرة القدم للأطفال

ياسمين فوازتتعاون كل من شركة كيو نت العالمية الرائدة في مجال البيع المباشر عبر الإنترنت، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدشين أكاديمية عالمية لكرة القدم للأطفال والشباب الأكثر احتياجًا في إندونيسيا، حيث تم تدشين الأكاديمية لاستضافة المواهب الناشئة من مدينة جاكارتا، بجانب ثلاثة مدربين وصلوا مباشرةً

ياسمين فواز

تتعاون كل من شركة كيو نت العالمية الرائدة في مجال البيع المباشر عبر الإنترنت، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدشين أكاديمية عالمية لكرة القدم للأطفال والشباب الأكثر احتياجًا في إندونيسيا، حيث تم تدشين الأكاديمية لاستضافة المواهب الناشئة من مدينة جاكارتا، بجانب ثلاثة مدربين وصلوا مباشرةً من مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم من أجل تولي مران هذه المواهب.





ومن المقرر أن يتمكن الأطفال من التدريب على لعب رياضة كرة القدم أسوةً بلاعبي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سيتولى مدربو مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم تدريب هؤلاء الشباب على فنيات وتدريبات متنوعة لكرة القدم الحديثة.

الجدير بالذكر أن شركة كيونت عملت على تمديد عقد شراكتها مع نادي مانشستر سيتي لثلاث سنوات أخرى، وهذا يعني نطاق الشراكة أن تظل كيونت شريك البيع المباشر الرسمي للنادي حتى عام 2020، وتأمل كيونت فى الوصول بشراكة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إلى مستوى متقدم أكثر تألقًا مما كانت عليه سابقًا عن طريق استضافة الكثير من الأحداث والأنشطة المتعلقة بكرة القدم، مثل إقامة أكاديميات التدريب في مختلف أنحاء العالم، والتي تأتي ضمن العديد من المشاريع والأنشطة قيد التنفيذ بين نادي مانشستر سيتي وكيونت.

وركزت أكاديمية كرة القدم على تحفيز وإلهام لاعبي كرة القدم الشباب والأطفال من خلال توفير تدريبات جادة في جو مليء بالمرح والراحة النفسية، وتميزت الأكاديمية باستقطاب مدربين على قدر كبير من الاحترافية من مدارس مدينة مانشستر سيتي لكرة القدم لتدريب هؤلاء الأطفال.

من جانبه صرح تريفور كونا، المدير التنفيذي لشركة كيونت، قائلًا: “تمثل أكاديمية كرة القدم الفرصة السانحة أمام كيونت للمشاركة الإيجابية والفعالة في قطاع الرياضة بإندونيسيا، حيث إن أسواقنا تمكنت من التوسع بشكل سريع ومذهل، بينما تتمنى شركة كيونت من أن كل طفل موجود في الأكاديمية يستطيع تطبيق الدروس التي تعلمها في الأكاديمية، وخاصة الدروس التي تتعلق بالعمل الجماعي في العيش بحياة مليئة بالنشاط والحيوية.

وأضاف أيضًا: “يمكن لأكاديمية كرة القدم أن تشعل الحماسة والشغف لدى الأطفال في الوصول إلى مستوى لاعبي كرة القدم المحترفين، وذلك من خلال توفير مؤسسة رياضية لهم تمكنهم من ملاحقة أحلامهم ليستطيعوا في يوم ما أن يلعبوا في المنتخب الإندونيسي لكرة القدم”.

والمشجع في الأمر أن 97 طفلًا اشتركوا في الأكاديمية حتى الآن، والتي أقيمت على ملعب بيترامينا لكرة القدم في جاكارتا، حيث إن هذه الخطوة تعد كلحظة فاصلة لهؤلاء الأطفال لاقتناص هذه الفرصة، وقد صرح أحد المشاركين- يُدعى محمد روبي ذا الـ16 عامًا- قائلًا: “إنه حلمي الذي أصبح حقيقة بأن أقابل مدربي نادي مانشستر سيتي العريق، بل يقومون بتدريبي، هذا شيء يفوق الخيال”.

بينما علق أجوس مانديري ذو الـ18 عامًا “أنه من الصعب أن ننسى هذه التجربة الثمينة وسأعمل جاهدًا على استخدام كل المهارات التي تعلمتها من هذه الدورة المفيدة”.

وصرح أندي سميث، المدير الفني لمدارس مانستر سيتي لكرة القدم، بأنه على جانب كبير من الفخر والاعتزاز بتدريب هؤلاء الأطفال، وأعرب عن وجهة نظره قائلًا: “لقد رأينا مواهب كروية جديرة بالاهتمام للأطفال الإندونيسيين، حيث أبرز هؤلاء الأطفال عن روحهم العالية وعشقهم للدوري الإنجليزي، وخاصةً نادي مانشستر سيتي، وقد قمنا بتدريب الأطفال لمدة ثلاث ساعات كاملة على كيفية اللعب بطريقة لاعبي نادي مانشستر سيتي المحترفين، والتي شملت التمرير بالكرة، والمهارات الفنية، وضرب الكرة بالرأس والركض بالكرة، لكننا لم نضع أي حدود للنصائح التي تتعلق بالجانب الفني لكرة القدم، وقدمنا أيضًا بعض النصائح التي تتعلق بكيفية تحسين العمل الجماعي، كما الحفاظ على حالتهم البدنية والأخلاقية اثناء المبارايات”.