«كيو للتطوير» تطلق Q North سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالي

أطلقت شركة ” كيو للتطوير العقارى ” مشروع Q North بالساحل الشمالى بمنطقة سيدى عبد الرحمن وسط إحتفالية عالمية أحياها النجم تامر حسنى وحضور الآلاف من المشاهير والشخصيات العامة.

ويعد Q North ضمن أهم 3 مشاريع عقارية تخطط الشركة لإنشائها لعام 2023 بحجم استثمارات مستهدف يصل إلى 9 مليارات جنيه.

وقال محمد فرج، عضو مجلس إدارة الشركة، إن قيمة محفظة أراضى الشركة تتخطى 1.2 مليار جنيه.

هيكل المساهمين

وأضاف أن كيو للتطوير العقارى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016 وتمتلك 50% من أسهم شركة جميرا إيجيبت للمقاولات، بالإضافة إلى 75% من شركة إى جى كابيتال للمقاولات، و90% من شركات كيو لإدارة الأصول وكيو للاستثمار السياحى وشركة أرت هاوس للأثاث، ويبلغ حجم استثماراتها 9 مليارات جنيه.

إحتفالية Q North تنظيم ياسر الحريري “امازون انترتينمنتس” وصمم المسرح وديكورات المكان تامر فوزي وإضاءة وشاشات وليد الحريري.