«كيو القابضة» توقع اتفاقية شراكة مع مجموعة أورا العقارية لتطوير مدينة ذكية ومستدامة في منطقة غنتوت

وقَّعت “كيو القابضة” اتفاقية شراكة مع “أورا” للتطوير العقاري تتولى فيه الأخيرة تطوير مدينة متكاملة في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي على مساحة تصل إلى 20 مليون متر مربع.

وترتكز الرؤية المستقبلية لتطوير منطقة غنتوت إقامة مدينة متكاملة، مستدامة، عالمية المستوى توفر للمجتمع بكل أطيافه الخدمات السكنية والفندقية والثقافية والتجارية والرياضية والترفيهية، وذلك لخلق نسيج مجتمعي مستدام معتمداً على الطاقة المتجددة ومتواكباً مع التطور التكنولوجي للمدن الذكية في بيئة خضراء ومستدامة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، أكد عبدالله محمد بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة “كيو القابضة” أهمية اتفاقية الشراكة في دعم الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وتشجيع الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين لتمهيد الطريق نحو الاستدامة لتصبح بذلك هذه المدينة فرصة استثمارية فريدة من نوعها.

وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لـمجموعة “كيو القابضة” إن المشروع الجديد في منطقة غنتوت يأتي في إطار الخطط الطموحة التي وضعتها “كيو” للتوسع وزيادة الاستثمار في السوق العقاري في الدولة.

وقال المهندس نجيب ساويرس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “أورا” للتطوير العقاري: ستبذل “أورا” أفضل ما لديها لتطوير منطقة غنتوت معتمدة على خبراتها المتنوعة في مختلف أفرع التطوير العقاري، بما يشمل السكني والفندقي والثقافي والترفيهي عبر امتلاكها لمحفظة عقارية متنوعة في كافة أنحاء العالم بما في ذلك مصر واليونان وقبرص ومنطقة الكاريبي وباكستان والتي تفوق قيمة مبيعاتها 12 مليار دولار .