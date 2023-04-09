«كيو العقارية» تنوي إطلاق 3 مشروعات في الساحل والإسكندرية باستثمارات 9 مليارات جنيه

أعلنت شركة “كيو للتطوير العقاري عن انطلاق أعمالها بالسوق المصرية من خلال اعتزامها على إطلاق 3 مشروعات متنوعة في الساحل الشمالي والإسكندرية بحجم استثمارات يبلغ 9 مليارات جنيه.

وقال محمد فرج عضو مجلس إدارة شركة كيو للتطوير العقاري إن أولى مشروعات الشركة، مشروع ساحلي بمنطقة سيدي عبدالرحمن، سيليه مشروع تجاري في مدينة الإسكندرية بإجمالي استثمارات تبلغ سبعة مليارات جنيه، ثم سيعقب هذا مشروع ثاني في الساحل الشمالي باستثمارات تبلغ 2 مليار و800 مليون جنيه.

وتمتلك الشركة ذراع إنشائي قوي ومجهز وقادر على التنفيذ لجميع مشروعاتها، وهو ما يساعد على التحوط ضد تقلبات أسعار مدخلات البناء ويعطي الأولوية في التنفيذ وفي الالتزام بجداول العمل وأيضاً التسليمات في مواعيدها.

وأفاد فرج أن محفظة أراضي الشركة تبلغ قيمتها مليار و200 مليون جنيه، وسيتم الإعلان عن باكورة مشاريعها في يونيو القادم.

وقال عضو مجلس إدارة كيو للتطوير العقاري أن الشركة تهدف إلى مخاطبة شريحة كبيرة من المستهلكين لديهم طلب حقيقي متراكم عبر سنوات ماضية، وأن رؤيتهم للسوق أظهرت أن المطورين الحاليين يركزون في مشاريعهم على الشريحة العليا بالمشاريع الفاخرة، أو يخاطبون الشرائح الدنيا بمشاريع أخرى

وتابع أن “كيو” نتاج خبرة في مجال التطوير العقاري والمقاولات تمتد لعشرات السنين، كما تدمج عناصر عدة تعطيها السبق والمرونة في مواجهة متغيرات السوق.

وأضاف فرج أن كيو للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016 وتمتلك 50% من أسهم شركة چميرا إيچبت للمقاولات، إضافة إلى 75% من شركة إي جي كابيتال للمقاولات و90% من شركات كيو لإدارة الأصول وكيو للاستثمار السياحي وشركة كيو أرت هاوس للأثاث ويبلغ حجم استثماراتها تسعة مليارات جنيه.