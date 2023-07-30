كيو العقارية تسعى للتعاقد مع شركة عالمية لإدارة فندق Q North الساحل

أعلنت شركة كيو للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع “كيو نورث Q North” بالكيلو 136 الساحل الشمالي قرب سيدي عبدالرحمن، وتنوي التعاقد مع شركة عالمية لإدارة الفندق الرئيسي بالمشروع.

ودعت “كيو للتطوير العقاري” العديد من عملائها والمهتمين بالاستثمار في منطقة سيدي عبد الرحمن للمشاركة في هذا الحدث الفريد ورؤية موقع مشروع “كيو نورثQ North ” على الطبيعة.

وأعلن محمد فرج، عضو مجلس إدارة كيو للتطوير العقاري أن مشروع كيو نورث يتميز بتواجده في موقع وسطي شديد التميز بأكثر منطقة مرغوبة بالساحل الشمالي، في خليج سيدي عبد الرحمن.

يقع المشروع في قلب المنطقة الساخنة وعلى بعد دقائق من العلمين الجديدة، والمناطق التجارية والترفيهية، وشبكة الطرق الحديثة.

مكونات المشروع

وأضاف فرج أن المشروع يمتاز بكونه ضمن قلة معدودة من الوجهات التي تقدم بحيرات كريستال لاجونز العالمية في الساحل الشمالي، حيث تغطي الكريستال لاجونز مساحة تقدر بـ 18 ألف متر مربع من الممرات المائية المؤهلة للسباحة في قلب المشروع مع شاطئ رملي يقدم للساكنين والعائلات حياة جديدة بأنشطة مائية لا نهائية ورياضات بحرية واسترخاء لكافة أفراد الأسرة.

محمد فرج: مساحة الكريستال لاجونز 18 ألف متر مؤهلة للسباحة

وصرح فرج خلال الاحتفال أنه قد تم تصميم المخطط الأساسي لكيو نورث Q North بعناية للحفاظ على مجتمع منخفض الكثافة يتكون من وحدات ذات طابقين في معظمه ليقدم للشاغلين تجربة مريحة تتضمن وحدات مفروشة، وكاملة التشطيب بين توين هاوس وشاليهات جاهزة للمعيشة فور الاستلام، مما يقدم تجربة إجازة صيفية مريحة خالية من التعقيدات.

كما أعلن أن الشركة بصدد التعاقد مع إحدى العلامات الفندقية العالمية لإدارة الفندق الموجود بالمشروع بسعة تشغيلية 240 غرفة فندقية.

إدارة الفندق

وبالنسبة للوحدات التجارية والخدمية للمشروع، كشف فرج أن كيو نورثQ North تضم مركزا تجاريا يحتل واجهة المشروع بطول 700 متر، مباشرة على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي.

ومن المقرر أن تضم المباني السبعة المكونة للمركز التجاري خليطاً متميزاً من المنافذ التجارية، الماركات العالمية، والمطاعم المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب في مساحة بناء كلية 27 ألف متر مربع.

نبذة عن الشركة

جدير بالذكر أن “كيو للتطوير العقاري Q Developments ” قد تأسست عام 2016 وتمتلك محفظة عقارية تقدر بـ 1.2 مليار جنيه ، وهي في زيادة مستمرة من حيث القيمة السوقية والأراضي التي يتم ضمها.

وتمتلك “كيو للتطوير العقاري” 50% من أسهم شركة چميرا إيچبت للمقاولات، بالإضافة إلى 75% من شركة إي جي كابيتال 90% من شركات كيو لإدارة الأصول وكيو للاستثمار السياحي وشركة كيو أرت هاوس.

مما يجعلها تدير استثمارات في مختلف المجالات ومنها (الاستثمار العقاري – المقاولات – الاستثمار السياحي – تجارة وتصنيع الأثاث – تملك وأدارة المولات التجارية) ويبلغ حجم استثماراتها 9 مليارات جنيه.