كيو إي تفاوض أجرنيل وبيراميدز لمراقبة جودة الموالح إلكترونيًا‎

محمود جمال كشف محمد شرف، مؤسس شركة "كيو إي"، عن إجراء مباحثات مع شركتي أجرنيل، وبيراميدز الزراعية، لتركيب نظام إلكتروني لمتابعة جودة الموالح، منها البرتقال على خطوط الإنتاج.وقال شرف إن النظام يحدد وزن الثمرة، ولونها المثلي وجودتها سواء معيبة من عدمه. وأوضح شرف أن كيو إي تبحث عن تمويل

محمود جمال



كشف محمد شرف، مؤسس شركة “كيو إي”، عن إجراء مباحثات مع شركتي أجرنيل، وبيراميدز الزراعية، لتركيب نظام إلكتروني لمتابعة جودة الموالح، منها البرتقال على خطوط الإنتاج.

وقال شرف إن النظام يحدد وزن الثمرة، ولونها المثلي وجودتها سواء معيبة من عدمه.

وأوضح شرف أن كيو إي تبحث عن تمويل بقيمة 30 ألف دولار لاستكمال مشروعها.

وأوضح إيهاب سامر، المؤسس لشركة windo المتخصصة في حلول تكنولوجية لتوليد الكهرباء، أن شركته تستهدف تغطية المزارع الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى 15 فدانًا داخل مصر لتوليد الكهرباء.

وأضاف أن تكلفة الحلول التي يتم تقديمها للعميل بقيمة 100 ألف جنيه، وتخطط لجذب الاستثمارات للتوسع في السوق المحلية واحتضانها من قبل جمعية اتصال.