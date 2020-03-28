«كيو إى ماركتس» تتيح توصيل طلبات عملائها مجانا خلال ساعات الحظر

أتاحت شركة «كيو إى ماركتس» “Q e-markets” الناشئة خدمات التوصيل مجانا لجميع عملائها بالقاهرة الكبرى ، والاشتراك فى المنصة للمحلات بدون عمولات لمدة ثلاثة شهور ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال هشام الصافي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة “كيو إي ماركتس Q e-markets”، إن المنصة تتيح لعملائها شراء احتياجاتهم من المنتجات الأساسية المختلفة من خلال منصتها الالكترونية على أن يتم توصيلها مجانا ، وذلك حفظاً على سلامتهم من خلال تقليل تواجدهم في الشارع والتجمعات .

وأضاف الصافي فى بيان صحفي اليوم فى إطار سعي الشركة لدعم الدولة في تحقيق التحول الرقمى ، طرحت الشركة مبادرة لانضمام الشركاء لها دون عمولات لمدة 3 أشهر، وتتيح المبادرة ضم محلات البقالة والصيدليات والسوبر ماركت وحتى محلات بيع مأكولات الحيوانات .

وتساعد المنصة شركاءها من المحلات والسوبر ماركت فرصة لتسويق منتجاتهم أونلاين وزيادة مبيعاتهم بالوصول للعملاء بمختلف المناطق والتي لم يكن يصلوا لهم بالطريقة التقليدية.

وتابع: “سنستمر في توصيل منتجات عملائنا مجانا بالتعاون مع شركة “سيرفيكس” لخدمات الشحن.

ولفت إلى أنه “يمكن لعملاء «كيو إى ماركتس» شراء احتياجاتهم اليومية من منتجات البقالة المختلفة مثل المكرونة – الأرز – الزيت – السكر – الشاي – الخضروات والفاكهة – منظفات المنزل – الألبان – الحلوى – المعلبات – المجمدات – السجائر”، كذلك تتيح المنصة منتجات التعقيم والتطهير المختلفة ومنتجات النظافة الشخصية”.

وأوضح أنه “يمكن لعملائنا شراء مستلزماتهم بواسطة ضغطة زر دون الحاجة للنزول من المنزل، وستصلهم طلباتهم حتى باب المنزل دون تحصيل أى رسوم اضافية عن خدمة التوصيل”.

وتستهدف منصة “كيو إي ماركتس -Q e-markets” منذ إطلاقها تبسيط عملية شراء الاحتياجات اليومية للمنزل من منتجات بقالة وغيرها من السلع الأساسية، من خلال جمعها في منصة واحدة.

وتجمع “كيو إي ماركتس -Q e-markets” السوبر ماركت ومحلات البقالة بمختلف فروعها في كل منطقة جغرافية بالقاهرة والجيزة على منصة واحدة ليتمكن العميل من شراء احتياجاته بضغطة زر على أن يتم توصيلها له في نفس اليوم وفي غضون دقائق من إتمام عملية الشراء .

ويمكن للعملاء طلب منتجة من خلال تطبيق الهواتف الذكية على “أندرويد أو ios” أو من خلال الموقع الإلكترونى .