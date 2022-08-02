كيونت ونيلسن مصر تعلنان نتائج دراسة بحثية حول تطوير ريادة الأعمال بالسوق المحلية

أعلنت شركة كيونت العاملة بمجال البيع المباشر عن نتائج الدراسة البحثية التي قامت بإجرائها بالتعاون مع شركة نيلسن مصر تحت عنوان “تصورات العمل الحر ونموذج العمل المرن – البيع المباشر، وتم إجراء الدراسة على مدى 4 أشهر على عينة بحثية مكونة من 1121 مجيب حول مزايا البيع المباشر وتفضيل العمل الحر، بما يدعم قدرات الشباب والمرأة؛ ويساعدهم على زيادة دخولهم وتنمية علاقاتهم الاجتماعية والعملية واكتساب المزيد من المهارات.

وكشفت الدراسة التي أجريت حول البصمة الاجتماعية والاقتصادية لريادة الأعمال في مصر ودور البيع المباشر في تطويرها، أن البيع المباشر يحظى بمستوى عالٍ من المعرفة لدى الجمهور.

وتبين أن 79٪من اجمالي المجيبين على علم بمفهوم البيع المباشر، وأكثرهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو ممن يتحدثون عن البيع المباشر والعاملين في المجال. وأن البيع المباشر يوفر للمستخدمين وظيفة إضافية تمتلك العديد من المزايا، حيث انه من بين 111 مجيب ممن لديهم وظيفة اضافية، يرى 78% منهم أن زيادة الدخل على رأس مزايا الوظيفة الإضافية و45% اكتساب خبرات جديدة و40% زيادة الثقة بالنفس. كما كشفت الدراسة أنه عندما يتعلق الأمر بالبيع المباشر، فإن أكثر ما يتبادر إلى الأذهان هو مفهوم الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

أعربت مالو كالوزا، المديرة التنفيذية لشركة كيونت، عن سعادتها باجراء هذه الدراسة البحثية بالتعاون مع شركة نيلسن مصر للأبحاث التسويقية، وقالت: “إن الدراسة التي أجرتها شركة نيلسن أظهرت مدى قوة العلامة التجارية لكيونت في مجال البيع المباشر.

وأوضحت، أنه وفقا لما جاء في نتائج الدراسة فإن تصور ريادة الأعمال ارتبط بعدة عوامل على رأسها فيروس كورونا الذي كان له دور كبير في إنعاش الأعمال التجارية عبر الإنترنت على الرغم من تأثيره السلبي على بعض الأعمال التجارية التقليدية والتسبب في توقفها.

وأرجع المشاركون ذلك لقضاء المستهلكين وقتًا أطول في المنزل، وأن 72% ممن سبق لهم العمل بالبيع المباشر بعينة البحث يشعرون بالرضا عن هذه الوظيفة، وأن 80% منهم سيقومون بالتوصية بها للآخرين.

وتناولت الدراسة الموقف الإيجابي تجاه البيع المباشر، وأثبتت أن51٪ من المجيبين بعينة البحث يجدون نموذج البيع المباشر مفيد، وذلك لأنه يساعد على زيادة الدخل وإمكانية امتلاك عمل تجاري برأس مال منخفض، كما وجد أن من70٪إلى 73٪ من المجيبين بعينة البحث يعتقدون أن أسلوب البيع المباشر يساهم في زيادة الدخل وتحسين ريادة الأعمال في فترة انتشار فيروس كورونا.

ومن ضمن المحاور التي تم دراستها “تصورات العمل الحر” حيث اتضح أن 23% من المجيبين بعينة البحث ترتبط لديهم تصورات العمل الحر بالحرية و21% ببدء الأعمال التجارية الخاصة و54% بالمشاريع الخاصة و51% بالأعمال التجارية عبر الإنترنت، وأن فئات رواد العمل الحر تعد الأعلى بين الإناث، Gen Y، والفئة الاجتماعية AB، والدلتا والصعيد بعينة البحث.