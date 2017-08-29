كيونت تتوج بطل الأوليمبياد شيخ سيسيه سفيرا لعلامتها التجارية

ياسمين فواز تستعد شركة كيونت العالمية، الرائدة في مجال البيع المباشر عبر الإنترنت، للإعلان عن بنود عقد الرعاية الجديد الذي أبرمته مع الإيفواري شيخ سيسيه، بطل الأوليمبياد والحاصل علي الميدالية الذهبية في رياضة التايكوندو وزن دون 80 كج، ممثلاً ساحل العاج فيدورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جان

ياسمين فواز

تستعد شركة كيونت العالمية، الرائدة في مجال البيع المباشر عبر الإنترنت، للإعلان عن بنود عقد الرعاية الجديد الذي أبرمته مع الإيفواري شيخ سيسيه، بطل الأوليمبياد والحاصل علي الميدالية الذهبية في رياضة التايكوندو وزن دون 80 كج، ممثلاً ساحل العاج فيدورة الألعاب الأولمبية المقامة في ريو دي جانيرو في صيف عام 2016، والذي توجته مؤخرا شركة كيونت ليصبح سفيرا لعلامتها التجارية الشهيرة، بينما كانت هذه أول مرة يفوز بها شيخ سيسيه بميدالية ذهبية ممثلاً ساحل العاج، حيث نال شعبية عارمة في بلده والبلاد المجاورة.

وتعد هذه الخطوة إحدى الخطوات الناجحة التي تُقدم عملاقة البيع المباشر عبر الإنترنت عليها، لالتزامها كشركة عالمية رائدة تجاه مجال الرياضة، وذلك من أجل تسليط الضوء على القيم الرياضية التي تكمن في العمل الجاد، والتركيز، والوصول إلى أعلى قمم النجاح، وبالإضافة إلى توسع الشركة في المجال الرياضي عقب تعاقدها مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدشين أكاديمية عالمية لكرة القدم للأطفال والشباب الأكثر احتياجاً، ويأتي هذا التعاون بمثابة عامل الربط بين إثارة وشغف جماهير كرة القدم ومتعة العمل بمجال البيع المباشر، وهذا ما يدفع ممثلي كيونت المستقلين في إنجاز أعمالهم على أكمل صورة ممكنة، وهنا يأتي دور بطل الأوليمبياد، سيسيه، وهو استقطاب المواهب الشابة الذين يملأهم الشغف لتحقيق أحلامهم على أرض الواقع.

ومن جانبه، صرح البطل الأوليمبياد الإيفواري، والذي قرر أن يمارس رياضة التايكوندو وهو بعمر الـ6 سنوات قائلاً “أشعر بالإثارة لانضمامي إلى عائلة كيونت، الشركة الرائعة التي تساعد الجميع على خوض تحديات جديدة من نوعها، وهذه خطوة حاسمة بالنسبة لي، ولا تقل أهميتها عن حصولي على ميدالية ذهبية كأول لاعب إيفواري يحقق هذا الإنجاز العظيم والهام، والذي أتى تكليلاً للعمل الجاد الذي مارسته طوال السنوات الماضية، بينما حلمي أن أري كافة المواهب الشابة الأفريقية وهي تحقق حلمها وتعليمهم أن لا شيء يمكن تحقيقه دون العمل الكادح والحماس الذي يدفعك للوصول إلى أي مستوي تنوي الوصول إليه”.

كما علق تريفور كونا، المدير التنفيذي لشركة كيونت، قائلاً: “نحن سعداء للغاية لانضمام شيخ سيسيه إلينا كسفيرا لعلامتنا التجارية، وفي كيونت، نحن نؤمن بأن البيع المباشر يتيح لك الوصول إلى أعلى القمة فقط من خلال العمل الكادح والإصرار كما هو عليه في مجال الرياضة، ويعد شيخ سيسيه الاختيار الأمثل للنهج الذي نتبعه في عملنا، حيث أظهر لنا الإصرار الذي يؤدي إلى سلسلة انتصارات رائعة، بينما نعتمد على عامل الشغف في عملنا بمجال البيع المباشر والذي يلائم مشاعر يسيه الجياشة عند سماع النشيد الوطني الإيفواري في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية العام الماضي”.