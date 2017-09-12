كيونت السنوي للبيع المباشر V-UAE 2017 يختتم فعالياته في الإمارات

ياسمين فواز:اختتمت كيونت الشركة الآسيوية البارزة في قطاع البيع المباشر، فعاليات مؤتمر V-UAE 2017 ، والذي يعد أضخم وأبرز حدث سنوي للشركة، والذي بدأ في مجمع حمدان الرياضي بدبي في 8 سبتمبر حتي 12 سبتمبر 2017.واحتفلت شركة كيونت بمرور 19 سنة من النجاح المتواصل والمستمر في مجال التسويق الشبكي، تحت شعا

ياسمين فواز:

اختتمت كيونت الشركة الآسيوية البارزة في قطاع البيع المباشر، فعاليات مؤتمر V-UAE 2017 ، والذي يعد أضخم وأبرز حدث سنوي للشركة، والذي بدأ في مجمع حمدان الرياضي بدبي في 8 سبتمبر حتي 12 سبتمبر 2017.

واحتفلت شركة كيونت بمرور 19 سنة من النجاح المتواصل والمستمر في مجال التسويق الشبكي، تحت شعار “إفعلها الآن” واستعرضت شركة كيونت خلاله تفانيها في تقديم اسلوب حياة يتسم بالتوازن والتطور علي مدار خمسة أيام طوال فترة المؤتمر ، ومن أبرز فعاليات مؤتمر VUAE17 مهرجان QNET carnival، الذي مَكن الحضور من التفاعل مع منتجات كيونت العالمية التي تتميز بجودتها العالية، كما شمل المهرجان استعراضات مباشرة والعديد من الهدايا الحصرية.

من جانبه صرح خالد دياب، المدير العام لشركة كيونت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “احتفلنا في مؤتمر V-UAE 2017 هذا العام بمرور 19 عاماً من النجاحات في الأسواق العالمية، وأود ان أنتهز هذه الفرصة لاستعراض القيم التي نعتبرها الركائز الأساسية في عملنا، والتي تتمثل في الإخلاص والحب وتقديم خدمة مميزة، فمن خلال حملة Absolute Living، نوَد أن نروَج مفهوم اتباع اسلوب حياة صحي لكل الأفراد والعائلات الموجودة هنا في الإمارات.

وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات من خلال منصة التجارة الإلكترونية التي تدعى متاجر كيونت الإلكترونية, وتشمل منتجات متخصصة في مجالات العناية الصحية, والعناية الشخصية، والعناية بالمنزل، كما توفر برامج التعليم عبر الإنترنت مقدمة من المعهد السويسري للتعليم الإلكتروني بالإضافة إلي العديد من المنتجات الأخري.