كينيا تدرس إصدار سندات خضراء سيادية لتمويل مشاريع المناخ

قال الرئيس الكيني وليام روتو إن كينيا تدرس بيع سندات خضراء سيادية وصفقات مبادلة الديون بالطبيعة لتمويل مشاريع المناخ، بحسب وكالة بلومبرج.

وقال روتو في مقابلة على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن بيع السندات الخضراء “هو الشيء التالي في الأفق”. ولم يقدم المزيد من التفاصيل أو الجدول الزمني.

وتخطط الحكومة أيضًا لتوسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة. وقال إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تزرع 15 مليار شجرة وتستعيد 10 آلاف من الأراضي الرطبة.

إصدار سندات خضراء

وقال روتو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: “نحن لا نوفر الطاقة لمواطنينا فحسب، بل نستخدم الطاقة الخضراء لتشغيل صناعتنا”. لدينا فرص هائلة في مجال الأمونيا والأسمدة. لدينا فرص في الفولاذ الأخضر، وفي العديد من المعادن الأخرى المتوفرة في كينيا.

وما لم تتخذ كينيا إجراءات للتخفيف من تأثير تغير المناخ، فإن الظروف المناخية القاسية ستؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي في كينيا، وعرقلة محاولات الحد من الفقر وتفاقم عدم المساواة، وفقا للبنك الدولي.

وفي ظل ما يسمى بسيناريو العمل كالمعتاد، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بنسبة تصل إلى 7.3%، مقارنة بخط الأساس، وفقًا لتقرير المناخ والتنمية في كينيا الصادر عن البنك.

وقال روتو: “علينا أن نتخذ باستمرار القرارات التي ستخرجنا من هذه المواقف الصعبة”. “بعض القرارات قد لا تحظى بشعبية، وبعض القرارات قد تكون صعبة، ولكن إذا كانت القرارات الصحيحة، فإنها في النهاية ستخرجنا”.

وقال روتو إن كينيا تخطط لتعزيز توليد الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاوات من 3 جيجاوات الحالية لتشغيل الاقتصاد الصناعي الأخضر، بما في ذلك تصنيع الأمونيا والصلب. حوالي 92% من توليد الطاقة في كينيا متجدد – خاصة الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المائية وطاقة الرياح.