«كينج لونج» و«زيمكس» تشاركان رسمياً فى مبادرة «إحلال الميكروباص»

كشف د. طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات، أن شركتى «كينج لونج» و الشركة المصرية البريطانية «زيمكس» أكدتا مشاركتهما رسميًا فى مبادرة استبدال سيارات الميكروباص المتقادمة التى مر على إنتاجها20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين» بطاقة إنتاجية مجمعة تصل إلى 450 مركبة شهريًا.

أسعار المركبة تقل بنسبة 2.5 – %6 عن السوق

وقال – فى تصريحات لـ «المال» – إن«كينج لونج» أبدت استعدادها لإنتاج ما يقرب من 300 ميكروباص شهريًا بسعر يصل إلى 221 ألف جنيه، وبنسبة خصم عن السعر الرسمى فى السوق يصل إلى %2.5 فيما أعلنت «زيمكس» عن قدرتها على تسليم 150 ميكروباص شهريًا بداية من يوليو المقبل.

وأوضح أن ممثلى «زيمكس» أشاروا خلال اجتماعتهم مع قيادات المبادرة إلى رفع الطاقة الإنتاجية بحلول أكتوبر المقبل إلى 200 ميكروباص شهريًا بهدف تلبية احتياجات الإحلال،لافتا إلى أن «زيمكس» ستشارك بفئتى ميكروباص، الأولى بسعر 228 ألف جنيه، والثانية 248 ألفا، بمعدل تخفيض عن سعر السوق خارج المبادرة يصل إلى %6.

وقال أن تلك الأسعار قبل خصم قيمة الحافز الأخضر والمقدر بـ %25 من قيمة الميكروباص الجديد بحد أقصى 65 ألف جنيه وبالتالى تصبح الأسعار النهائية لمركبات كينج لونج 165 ألف جنيه وتتراوح ما بين 171 و186 ألف للزيمكس.

وأكد تقدم عدد من الشركات للمشاركة فى مبادرة إحلال الميكروباص إلا أنها لم تتمكن من تلبية الشروط ببدء التسليمات فى يوليو المقبل، خاصة وأنها لم تنته بعد من تجهيزات خطوط الإنتاج، واستيراد المكونات اللازمة للتجميع محليًا، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام المقبل سيتم الإعلان عن مشاركة شركات أخرى فى المشروع.

ولفت إلى أنه بناءً على التوجيهات الرئاسية فإن الموقع الرسمى للمبادرة سيبدأ فى فتح باب الطلبات لإحلال سيارات الميكروباص بداية من يوليو المقبل، وفقًا للشروط المعلنة مسبقًا، والمتمثلة فى أن يكون مر على إنتاج السيارة 20 عامًا، وأن يتراوح عمر مالك الميكروباص والراغب فى الإحلال ما بين 21 حتى 65 عامًا حال التقسيط، مؤكدًا إمكانية مشاركة من تعدى عمرهم 65 عامًا، والتمتع بكافة امتيازات المبادرة شرط السداد الفورى.

عمرو سليمان: من المقرر أن نتقدم بموديلات العام المقبل

وقال عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج ميكروباص «كينج لونج» وسيارات «بى واى دي» و»لادا» إن شركته ستشارك فى إحلال الميكروباص بموديلات 2022 بسعر يقل عن سعر السوق بقيمة تتجاوز 9 آلاف جنيه.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من التجهيزات اللازمة سواء من خطوط إنتاج، أو مكونات محلية ومستوردة لبدء عمليات إنتاج بطاقة تصل إلى 300 ميكروباص شهريًا، مؤكدًا توافر مخزون من المكونات لهذا الغرض.

وأكد تعاقد «الأمل» مع شركة «غازتك» بهدف تحويل سيارات الميكروباص المشاركة فى مبادرة الإحلال للعمل بالوقود المزودج «غاز طبيعى – بنزين» على أن تتم عمليات التحويل عقب الإنتاج من مراجل تجميع الميكروباص، داخل محطات «غازتك».

من جانبه، قال محمد الدسوقي، العضو المنتدب لشركة «زيمكس» إنها تستهدف بحلول يوليو 2022 الاستحواذ على حصة تصل إلى %50 من تسليمات مبادرة إحلال الميكروباص.

وأشار إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد توقع بروتوكول تعاون بين «غازتك» و«زيمكس» لبدء عمليات تحويل ميكروباصات المصرية البريطانية للعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين»، على أن تتولى «غازتك» عمليات التحويل عقب الانتهاء من مراحل إنتاج المركبة داخل مصنعها بمدنية برج العرب.