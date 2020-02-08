«كينج لونج» تقتنص 46% من مبيعات الميكروباص خلال 2019

بعد تمكنها من بيع 4 آلاف و689 مركبة

اقتنصت العلامة الصينية «كينج لونج» الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الميكروباص بنسبة 46%، بعد أن حققت بيع 4 آلاف و689 وحدة خلال العام الماضى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

جاءت جولدن دراجون فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع “الميكروباص” مستحوذة على حصة سوقية 34% بإجمالى بيع 3474 مركبة تلك الفترة.

وحصدت تويوتا اليابانية المرتبة الثالثة بحصة سوقية قدرها 14% محققة بيع 1440 مركبة، من إجمالى مبيعات الميكروباص.

وحلت شيفروليه فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الميكروباص” بعد أن حصدت حصة سوقية 3% التى بلغت مبيعاتها 309 مركبة.

وجاءت «بريليانس- جنبي» فى المرتبة الخامسة بعد استحوذت على حصة سوقية 1.4% محققة بيع 152 مركبة.

وظهرت العلامة الصينية فيكتوري في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الميكروباص، بعد أن حصدت حصة سوقية قدرها 1% محققة بيع 128 مركبة خلال العام الماضى.

يذكر أن مبيعات الميكروباص كانت سجلت نموًا 79%، لتصل إلى 10 آلاف و220 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 5 آلاف و704 وحدة فى 2018.