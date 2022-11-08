«كينج لونج» تسيطر على تراخيص «الميكروباص» خلال أكتوبر

استحوذت العلامة الصينية «كينج لونج» على الحصة الأكبر من تراخيص مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» في مصر بنسبة بلغت %46.4 مسجلة نحو 185 مركبات خلال أكتوبر الماضى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %23.3 بإجمالي ترخيص 93 ميكروباص، تلتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت %19.3 بواقع 77 مركبة.

وحلت العلامة الصينية «زميكس» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعي «الميكروباص» في مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %4.3 بإجمالى نحو 17 مركبة.

وحصدت «جريت أوتو» المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %3 بإجمالى ترخيص 12 مركبة في مختلف وحدات المرور، تلتها «فوتون» في المركز السادس بحصة قدرها %2 مسجلة نحو 8 ميكروباصات.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة %1.7 على الماركات التجارية الأخرى وهي «جوى لونج، وجينباي، وفهد» بإجمالى ترخيص نحو 7 ميكروباصات في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يشار إلى أن إجمالى عدد مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» المرخصة في مصر، بلغت نحو 399 وحدة في مختلف وحدات المرور خلال شهر الشهر الماضى.

فى سياق متصل، توقع أحمد حاتم، مدير العلامة التجارية «جولدن دراجون» بالمجموعة العربية للتجارة والتوزيع، أن تفرض المركبات المجمعة محليًا سيطرتها على النسبة الأكبر من مبيعات وتراخيص مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» خاصة مع استمرار تطبيق القيود المفروضة على الاستيراد وصعوبة الشركات المحلية جلب الكميات المتعاقد عليها مع المصانع العالمية، علاوة على رغبة الوكلاء المحليين للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بالعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف حاتم أن مبادرة الاحلال فرصة كبيرة للشركات المحلية بهدجف تسويق طرازاتهم خاصة مع المزايا والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الدولة للعملاء.

يذكر أن ميكروباص «جولدن دراجون» انضم رسميًا لمبادرة إحلال مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» المزودة بأنظمة التشغيل المزدوج «الوقود – الغاز».

وتستهدف الحكومة المصرية تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

مركبات النقل الجماعي «الميكروباص» الأكثر ترخيصًا خلال أكتوبر الماضى

العلامة التجارية عدد المركبات المرخصة الحصة السوقية% كينج لونج 185 46.4 تويوتا 93 23.3 جولدن دراجون 77 19.3 زميكس 17 4.3 جريت أوتو 12 3 فوتون 8 2 أخرى 7 1.7

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

إعداد – المال