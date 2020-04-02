«كينج لونج» تستحوذ على 51% من مبيعات الميكروباص خلال يناير وفبراير (جراف)

بعد تمكنها من بيع 1447 مركبة

استحوذت العلامة التجارية «كينج لونج» على النسبة الأكبر من مبيعات الميكروباص في السوق المحلية بنحو 51.4%، بعد تمكنها من بيع وتسليم 1447 مركبة، من إجمالي المبيعات التي بلغت 2812 وحدة خلال شري يناير وفبراير الماضيين، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

واقتنصت “جولدن دراجون” المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع “الميكروباص”، مستحوذة على حصة سوقية 26.2% بإجمالى بيع 737 مركبة تلك الفترة.

وحصدت العلامة اليابانية “تويوتا” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 11% محققة بيع 307 مركبة، تبعتها “بريليانس” فى المركز الرابع بحصة بلغت 5.5% بواقع 155 مركبة.

واحتلت «فوتون» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الميكروباص”، مستحوذة على حصة سوقية 2.1% بإجمالي بيع 61 مركبة.

وتمركزت العلامة الإمريكية فورد في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الميكروباص، بعد أن حصدت حصة سوقية قدرها 2% محققة بيع 52 مركبة.

وجاءت شيفروليه في المرتبة السابعة بحصة سوقية 1.3% بإجمالي بيع 38 مركبة، تبعتها «فيكتوري» في المركز الثامن بحصة 0.5% لتسجل بيع 15 ميكروباص خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب «أميك»، سجلت مبيعات “الميكروباص” في السوق المحلية نموًا بنسبة 230%، لتسجل 2812 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 851 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ الحصص السوقية للعلامات التجارية في قطاع مبيعات “الميكروباص” خلال شهري يناير وفبراير الماضيين:

«شيفروليه» تهيمن على مبيعات سيارات «الميني فان»

هيمنت العلامة التجارية “شيفروليه” على النصيب الأكبر من مبيعات “الميني فان” مستحوذة على حصة سوقية 49% بعد أن استطاعت بيع وتسليم 488 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وجاءت «سوزوكي» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات “الميني فان” بحصة سوقية 37% محققة بيع 366 مركبة.

وتمركزت فيكتوري الصينية في المرتبة الثالثة بعد أن اقتنصت حصة سوقية 12% مسجلة بيع 115 سيارة، تبعتها “بايك” في المركز الرابع بحصة بلغت 2% بواقع 22 مركبة.

وحلت “بريليانس” الصينية في المركز الخامسة بقائمة مبيعات سيارات الميني فان الأكثر مبيعًا في السوق المحلية بحصة سوقية 0.5% بإجمالي بيع 5 سيارات خلال تلك الفترة.

الجدير بالذكر أن مبيعات سيارات الميني فان شهدت ارتفاعًا بنسبة 15.6% لتصل إلى 999 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 864 سيارة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أكثر الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع سيارات الميني فان خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: