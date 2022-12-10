«كيميفارم للأدوية» تحقق مبيعات بقيمة 351 مليون جنيه خلال الربع الأول

حققت شركة «كيميفارم للأدوية» مبيعات بقيمة 351 في سوق الدواء المصرية خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات «كيميفارم للأدوية» إلى 1.2 مليار جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021

وقال الدكتور محيى حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشكلة الدواء المغشوش من أبرز الملفات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، لإيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة خاصة بعدما أصبحت من أهم القضايا التي تحظى باهتمام الكثير، وتؤثر على صحة المريض المصري.

وأضاف «حافظ » في تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه خلال مناقشة هذا الملف في لجنة الصحة تقدم بمقترح بإصدار قرار تنظيمي مشترك بين وزارة الصحة ورئيس هيئة الدواء بإطلاق دورات تدريبية تشمل كافة التفاصيل المتعلقة بفكرة إعطاء الحقن حيث تقدم لكل من الصيادلة والعاملين لديهم فكرة متابعة نشرات هيئة الدواء واستبعاد التشغيلات التي حذرت منها الهيئة حال وصولها للصيدليات.

وأكد «حافظ» أن أهم أهداف تعميق صناعة الأدوية هي تقليل فاتورة الاستيراد، بما ينعكس بالإيجاب على توفير احتياطي كبير من النقد الأجنبي، علاوة على تحقيق مبيعات كبيرة للدواء المصري نتيجة التصدير لمختلف الدول.