«كيميفارم للأدوية» تحقق مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال 2021

حققت شركة «كيميفارم للأدوية» مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.

وقال مصدر مطلع بالشركة إنَّ «كيميفارم للأدوية» حققت مبيعات في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 596.2 مليون جنيه، بنسبة نمو 7.3%، بينما حققت مبيعات خلال الفترة من يوليو 2021 الى يونيو 2022 بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 9.5%.

وتأسست شركة «كيميفارم للأدوية» عام 1972، وبدأ نشاط الشركة منذ تواجدها في السوق المصري على استيراد وتوزيع الأدوية، ثم توسع النشاط ليبدأ تصنيع المنتجات الصيدلانية وتتواجد الشركة الآن في 24 بلد مختلف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويوجد للشركة مركز إقليمي في دولة المغرب.

وقال جوزيف سعد مدير الإنتاج بالشركة، إن كيميفارم تمتلك 45 دواء فى السوق المصرى لعلاج مختلف الأمراض، لافتًا إلى أنها متواجدة فى مصر منذ 1973 وتمتلك مصنعا فى مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2003 لإنتاج الأدوية والأشربة وقطرات العيون بالإضافة إلى امتلاك مصنع اخر بالمغرب.

وأضاف سعد، أنَّ الشركة حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لإنتاج الأدوية المتخصصة في علاج أمراض النوم المختلفة وتوفيرها في مصر للمرة الأولي.

محكمة القاهرة الاقتصادية تثبت ديون «كيميفارم للأدوية» بقيمة 600 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتثبيت ديون لصالح 18 جهة حكومية وخاصة وبنوك، على شركة «ألفا» -المالكة لصيدليات 19011، وما يتبعها من تشكيلهم اتحاد دائنين يتولى إدارتها وحصر أصولها، وتحديد البدائل الاستثمارية مستقبلاً.

تضمن إجمالى عدد للشركات والبنوك والأفراد الدائنين لـ«ألفا لإدارة الصيدليات» بلغ 182، تم تثبيت ديون 18 منها فقط بقيمة فاقت مليار جنيه، بما منحها الحق فى تشكيل اتحاد دائنين لحصر الأصول المملوكة للشركة وإدارتها أو التصرف فيها للحصول على حقوقها.

وشملت قائمة الكيانات التى ثبت دينها كلا من بنكى «قطر الوطنى QNB» برصيد 989.5 مليون جنيه، و«مصر» بقيمة 62.7 مليون، وشركة «بايو ستريم» بنحو 15 مليون جنيه.

وتضمنت القائمة شركة «كيميفارم للأدوية» بقيمة دين 600 ألف جنيه، بخلاف عدد من الشركات الأخرى.