«كيميفارم» تحقق 1.4 مليار جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«كيميفارم» للأدوية مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة مع 1.2 مليار خلال عام 2021، بنسبة نمو 16% في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتأسست شركة «كيميفارم للأدوية» عام 1972، وبدأ نشاط الشركة منذ تواجدها في السوق المصرية على استيراد وتوزيع الأدوية، ثم توسع النشاط ليبدأ تصنيع المنتجات الصيدلانية وتتواجد الشركة الآن في 24 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوجد للشركة مركز إقليمي في المغرب.

وقال جوزيف سعد مدير الإنتاج بالشركة، إن “كيميفارم” تمتلك 45 دواء فى السوق المصرية لعلاج مختلف الأمراض، لافتًا إلى أنها متواجدة فى مصر منذ 1973 وتمتلك مصنعا فى مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2003 لإنتاج الأدوية والأشربة وقطرات العيون بالإضافة إلى امتلاك مصنع آخر بالمغرب.

وأضاف “سعد” أنَّ الشركة حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” لإنتاج الأدوية المتخصصة في علاج أمراض النوم المختلفة وتوفيرها في مصر للمرة الأولي.

محكمة القاهرة الاقتصادية تثبت ديون «كيميفارم للأدوية» بقيمة 600 ألف جنيه

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتثبيت ديون لصالح 18 جهة حكومية وخاصة وبنوك، على شركة «ألفا» -المالكة لصيدليات 19011، وما يتبعها من تشكيلهم اتحاد دائنين يتولى إدارتها وحصر أصولها، وتحديد البدائل الاستثمارية مستقبلاً.

وتضمن إجمالى عدد للشركات والبنوك والأفراد الدائنين لـ«ألفا لإدارة الصيدليات» 182، تم تثبيت ديون 18 منها فقط بقيمة فاقت مليار جنيه، مما منحها الحق فى تشكيل اتحاد دائنين لحصر الأصول المملوكة للشركة وإدارتها أو التصرف فيها للحصول على حقوقها.

وشملت قائمة الكيانات التى ثبت دينها كل من بنكى «قطر الوطنى QNB» برصيد 989.5 مليون جنيه، و«مصر» بقيمة 62.7 مليون، وشركة «بايو ستريم» بنحو 15 مليون جنيه.

وتضمنت القائمة شركة «كيميفارم للأدوية» بقيمة دين 600 ألف جنيه، بخلاف عدد من الشركات الأخرى.