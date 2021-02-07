كيميتش: الأهلي هو بايرن ميونيخ مصر.. ولكن لدينا الحظ الأوفر للفوز

أشاد جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونيخ، بفريق الأهلي، مُبينًا أنهم أبطال أفريقيا ومصر، وبالتالي لديهم حظوظ للفوز، ولكن الحظ الأوفر يصب في مصلحة الفريق الألماني.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ، مساء غد الاثنين، في الدوحة، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، بعد أن أقصى الأول فريق الدحيل القطري من المباراة الافتتاحية بهدف نظيف.

وقال كيميتش، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «سعداء للغاية للمشاركة في مونديال الأندية، والآن لدينا فرصة لتحقيق اللقب السادس هذا الموسم، ونحن واثقون بأننا الطرف المرشح للفوز به».

وتابع: «لدينا علم بأننا نواجه فريقا قويا، هو بمثابة بايرن ميونيخ في مصر، خاضوا العديد من المواجهات دون خسارة، لكن أيضًا أبطال أوروبا هم المرشحين دائمًا للفوز بهذه البطولة».

واختتم كيميتش حديثه: «يمكننا كتابة التاريخ، نحن متحفزون للغاية، سنخوض نصف النهائي ثم سنرى ما سيأتي بعد ذلك».