«كيمكا جلوبال» الهندية تستهدف استثمار 5 ملايين دولار فى الطاقة الخضراء والتعليم والرعاية الصحية

تستهدف شركة كيمكا جلوبال الهندية للبنية التحتية استثمار نحو 5 ملايين دولار فى السوق المحلية فى الطاقة الخضراء والتعليم والرعاية الصحية، وفق تصريحات مديرها التنفيذي «أشيش كيمكا»، مشيرًا إلى أن خطتها تتمثل فى إنشاء أعمال تجارية ومصنع، بما يسهم فى زيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين، وخلق فرص عمل.

وأضاف أشيش كيمكا فى تصريحات لـ«المال» -على هامش فعاليات الدورة الخامسة لاجتماع مجلس الأعمال الهندى المصرى الذى انعقد أمس بالقاهرة بعد توقف عن انعقاد اجتماعاته منذ عام 2016، أن هذه الزيارة هى الأولى له للقاهرة، ويخطط لتنظيم أخرى لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأكد اهتمامه بتنفيذ عمل تجارى بالسوق المحلية فى مجالات كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلًا عن النظر إلى قطاعى الرعاية الصحية والتعليم اللذين يعدان من أكثر المجالات التى تلقى الاهتمام من قبل الحكومة المصرية.

ولفت إلى لقائه عددًا من مسئولى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة السويدي، مضيفًا أنه يستهدف لقاء مسئولى الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لاستكشاف الفرص الاستثمارية سواء فى تلك المنطقة أو المناطق العاملة بنظام المناطق الحرة.

وأشار أشيش كيمكا إلى أن هناك مجالات تخطط شركته الحديث بشأنها مع المسئولين الحكوميين، مثل الأمونيا، والأسمدة، والكيماويات.

وأضاف أن شركته عائلية، يمتد تاريخها إلى100 عام من العمل فى قطاعات متعددة، وهى الغاز والبترول والطاقة والتعدين والزراعة، لافتًا إلى أن لديها أعمالًا تجارية سابقة مع روسيا، وأوروبا الشرقية، وأمريكا الجنوبية.

وأكد أشيش كيمكا أن مناخ الأعمال بمصر شديد الجاذبية، مشيرًا إلى أن الحكومة داعمة للغاية، فضلًا عن أن البيئة آمنة، مضيفًا أنه لا يرى تأثيرًا للحرب الروسية الأوكرانية على خطة شركته للاستثمار فى السوق المحلية .

كان السفير الهندى لدى القاهرة، أجيبت جوبيتي، صرح أول أمس الثلاثاء، على هامش فعاليات اجتماع مجلس الأعمال الهندى المصري، بأن حجم الاستثمارات الهندية فى مصر يبلغ حاليًا 3.15 مليار دولار، مضيفًا أن شركات بلاده تتطلع لضخ استثمارات إضافية تبلغ حوالى 700 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد سفير الهند أن تلك الخطوة توضح مستوى ثقة شركات بلاده فى مصر، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا بأن شركة فاتيك واباج الهندية تنفذ حالياً 10 مشروعات لمعالجة المياه فى مصر لصالح عدد من المؤسسات المصرية، مضيفًا أن إجمالى مشروعاتها محليًا يبلغ نحو 20 مشروعًا.