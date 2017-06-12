بورصة وشركات

كيما: 10 ملايين جنيه تكلفة أعمال تطوير وحدة الفيروسيليكون

رجب عزالدين:أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما عن الانتهاء من تطوير وحدة تنقية الهواء بوحدة إنتاج الفيروسيليكون بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "شملت أعمال التطوير إضافة مرشح سادس وتغيير مراوح السحب بسعة أكبر، وكذلك تركيب وحدة تجميع غبار السيلك
12 يونيو، 2017 12 يونيو، 2017

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رجب عزالدين:

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما عن الانتهاء من تطوير وحدة تنقية الهواء بوحدة إنتاج الفيروسيليكون بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “شملت أعمال التطوير إضافة مرشح سادس وتغيير مراوح السحب بسعة أكبر، وكذلك تركيب وحدة تجميع غبار السيلكا ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة”.

وتابع البيان “سيؤدى ذلك إلى تحسين وسط جو العمل حول الفرن وتقليل الوطأة الحرارية وتجنب انبعاث أى أتربة على الهوار الجوى، وكذلك مضاعفة إنتاج غبار السيلكا ذات القيمة الاقتصادية العالية”.

ويبلغ رأسمال كيما 2.8 مليار جنيه، موزعا عبر 578.5 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.

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